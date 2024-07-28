Сила України перевищила всі очікування, але членом НАТО та ЄС їй не бути, - Орбан

За словами Орбана Україна не стане членом НАТО чи ЄС, тому що «у нас, європейців, не вистачить грошей».

На його думку, Україна повернеться до ролі буферної держави, з гарантіями, які закріплені США та росією.

Як тільки, Орбане, в твого кремлівського куратора закінчаться гроші на утримання його високопоставленої європейської агентури, ти одразу зміниш свою точку зору.

Без сумнівів.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/57470

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