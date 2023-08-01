“Мілітарний”: израильское судно первым прорвало российскую зерновую блокаду

Украинское онлайн-издание “Мілітарний” пишет, что израильское грузовое судно AMS1 первым прорвало российскую зерновую блокаду и прибыло из порта Ашдод в украинский порт Измаил в Одесской области.

Отметим, что судно AMS1 ходит под флагом африканского государства Сьерра-Леоне.

В публикации “Мілітарний”, проиллюстрированной графиками морских путей, сказано, что в ночь на 30 июля три гражданских судна – AMS1 (Израиль), Sahin 2 (Греция) и Yilmaz Kaptan (Турция/Грузия) – прошли в Черное море и направились в украинские порты. Первым из них пересек Черное море AMS1.

Ожидается, что вскоре еще два судна – Sealock и Afer – встанут на якорную стоянку на Дунае.

Джерело: nigroll.com

P.S.

Росія знищила 180 тисяч тон зерна після виходу із «зернової угоди».

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