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Міни та пляжі у Харкові
Протягом тижня в Харківській області розмінували 282 гектари території
З 1 до 7 червня включно сапери знищили 1954 вибухонебезпечні предмети.
Джерело: https://t.me/now_kharkov/40386
На Харківщині планують відкрити 12 пляжів
У місті Харків відкриють 5 пляжів, ще 5 – у Безлюдівській громаді й по одному – в Пісочинській та Зміївській громадах.
Про це 8 червня на брифінгу в Офіційному медіацентрі повідомив начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України у Харківській області Сергій Колосовський.
Джерело: https://t.me/now_kharkov/40385