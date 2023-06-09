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Міни та пляжі у Харкові

Міни та пляжі у Харкові

Протягом тижня в Харківській області розмінували 282 гектари території

З 1 до 7 червня включно сапери знищили 1954 вибухонебезпечні предмети.

Джерело: https://t.me/now_kharkov/40386

На Харківщині планують відкрити 12 пляжів

У місті Харків відкриють 5 пляжів, ще 5 – у Безлюдівській громаді й по одному – в Пісочинській та Зміївській громадах.

Про це 8 червня на брифінгу в Офіційному медіацентрі повідомив начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України у Харківській області Сергій Колосовський.

Джерело: https://t.me/now_kharkov/40385

Новости портала «Весь Харьков»

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