Молдавский Полишинель Майи Санду

Без малого как два года назад президентом Молдовы стала европейски-ориентированная Майа Санду на которую возлагались большие надежды, особенно в вопросах минимизации и более того – искоренения влияния россии на республику.

У Молдовы появилась надежда на восстановление вектора сближения с Европой. Но вся опасность в том, что российское присутствие и влияние в республике не исчезло, а сохранило своё присутствие и, было вполне предсказуемо, что оно будет вносить свои негативные коррективы. Так и произошло.

В июле 2021 и вовсе, Майа Санду полностью под себя скорректировала силовой блок, назначив в Высший Совет безопасности (ВСБ) Стефана Тибулеака, генеральным секретарем ВСБ Андрея Спину, главой Службы государственной охраны и защиты Василия Попу и т.д.

Создавалось впечатление, что новый президент Молдовы готовится к решающему бою с российскими агентами, ведь Майа Санду нанесла двойной удар по креатуре российских спецслужб в Молдове, сначала выиграв президентские выборы, а после парламентские и разместив на ключевых постах в силовых структурах республики своих людей, но…

Но уже в августе Молдову посетил с официальным визитом заместитель руководителя администрации президента россии Дмитрий Козак, который и курировал всей российской агентурой. А затем, через Молдову свободно стали проезжать российские пропагандисты, находящиеся в розыске в Украине и Азербайджане, например, Семён Пегов, который так же обеспечивал контакты в Приднестровье с провокаторами, орудовавшими в Одесской области и Одессе.

Затем, после начала полномасштабного вторжения в Украину, Молдова заняла жёстко нейтральную позицию, отказав в предоставлении своей логистики для поддержки соседней страны. Такую трусливую позицию Кишинёва объясняли тем, что он не хочет злить россию, имея проблемное Приднестровье под боком, (хотя Украина неоднократно намекала, что Молдова не останется одна в случае угрозы со стороны так называемой “ПМР”), а так же заботясь о своём отопительном сезоне 2022.

Странно, но я был более чем уверен, что такая позиция властей Молдовы не убережёт их от дестабилизации со стороны рф.

В итоге...

Накануне отопительного сезона 2022 Молдову стала нешуточно шатать креатура Кремля, с которой за два года перспективная Майа так и не смогла справиться, имея все козыри в своих руках.

А на этой неделе преследовательская группа RISE Moldova публикует объёмный материал, который в полной мере описывает все ветви российской агентуры в Молдове и Приднестровье, а так же их кураторов, которые продолжают успешно работать в РМ. Но в этом расследовании было расставлено лишь больше точек над Ї, поскольку ещё в 2020, накануне выборов в президенты страны, была аналогичная публикация раскрывающая верхушку айсберга.

Вот и возникает вопрос, а, что сделала Майа Санду за два года, чтобы российскую агентуру в Молдове, о которой широко известно даже в открытых источниках, минимизировать в возможностях дестабилизировать страну?

С учётом того, насколько сейчас закрутился вихрь хаотизации Молдовы и насколько беспомощно выглядит Майа Санду в решении внутренних и внешних вопросов, можно определённо сказать, что – ничего. Два года были потрачены впустую, а драгоценное время, когда можно было действовать решительно и бескомпромиссно – утрачено.

Вчера в ходе интервью Майа Санду заявила, что за дестабилизацией ситуации в Молдове стоят российские спецслужбы, тем самым раскрыв секрет Полишинеля. Невероятно! Но вопрос в другом, что дальше, Майа? Стояли, стоят и будут стоять. Возможно самое время более решительных действий, нежели посредственная имитация активности?

Возможно, год назад этот вопрос нас, в Украине, заботил бы не настолько глубоко, но сейчас, стабильность в Молдове для нас очень важна. Важнее даже самой помощи от Молдовы, которую республика могла бы оказать Украине. Но при нынешнем подходе нынешних властей Молдовы к решению проблематики российской агентуры, не будет ни помощи, ни стабильности.

Джерело: https://site.ua/alexander.kovalenko

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