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Морські прикордонники запобігли нанесенню шкоди державі на понад 80 тисяч гривень

Морські прикордонники запобігли нанесенню шкоди державі на понад 80 тисяч гривень

У Маріупольському районі виявлено 9 спеціально облаштованих місць здійснення незаконного рибного промислу.

Реалізуючи оперативну інформацію тактична група корабельно-катерного складу Маріупольського загону морської охорони спільно з представниками рибоохоронного патруля провели обстеження районів щодо ймовірної протиправної діяльності в Азовському морі.

Згодом в 16 розставлених сітках завдовжки 800 м прикордонники спільно зі співробітником відділу рибоохоронного патруля виявили 142 рибин різних порід, зокрема калканів, пеленгасів та оселедців.

Увесь потенційний улов невідомих браконьєрів правоохоронці випустили в природне середовище.

Незаконні знаряддя лову передано до рибоохоронного патруля. Наразі тривають заходи із встановлення власника. Сума недопущення нанесенню шкоди держави склала близько 82 000 гривень.

Морські прикордонники запобігли нанесенню шкоди державі на понад 80 тисяч гривень

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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