Морські прикордонники запобігли нанесенню шкоди державі на понад 80 тисяч гривень

У Маріупольському районі виявлено 9 спеціально облаштованих місць здійснення незаконного рибного промислу.

Реалізуючи оперативну інформацію тактична група корабельно-катерного складу Маріупольського загону морської охорони спільно з представниками рибоохоронного патруля провели обстеження районів щодо ймовірної протиправної діяльності в Азовському морі.

Згодом в 16 розставлених сітках завдовжки 800 м прикордонники спільно зі співробітником відділу рибоохоронного патруля виявили 142 рибин різних порід, зокрема калканів, пеленгасів та оселедців.

Увесь потенційний улов невідомих браконьєрів правоохоронці випустили в природне середовище.

Незаконні знаряддя лову передано до рибоохоронного патруля. Наразі тривають заходи із встановлення власника. Сума недопущення нанесенню шкоди держави склала близько 82 000 гривень.

Источник: dpsu.gov.ua

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