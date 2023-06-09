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Імпорта у росію через треті країни ламає санкції

Імпорта у росію через треті країни ламає санкції

Імпорт у росію через треті країни заповнив від 10 до 25% втрачених постачань, яких рф зазнала через санкції — дані лондонського Центру дослідження економічної політики (CEPR).

Згідно з оцінкою економістів, найскладніше в рф йдуть справи з поставками технологічної продукції, оскільки місцями імпорт зупинився взагалі. Проте частково росія обходить санкції через Туреччину та колишні республіки СРСР. Через них наприкінці 2022 року пройшло товарів із ЄС на 760 млн доларів. Це лише 10% від того, на скільки впав імпорт із ЄС.

В CEPR зазначають, що продукція подвійного призначення часто йде транзитом з ЄС через рф до Казахстану, Киргизстану та Вірменії, але "губиться" десь у росії.

Імпорт мікрочіпів та провідників до росії у 2022 році зріс з 1,82 до 2,45 млрд доларів. російські джерела стверджують, що такий стрибок практично повністю забезпечений Китаєм. У матеріалі Центру дослідження економічної політики сказано, що майже половину імпорту із КНР до рф становлять товари невідомого походження.

Джерело: https://t.me/znua_live/97099

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