"Мы быстро приближаемся к глобальной войне", — Буданов

Главное:

● без особых проблем Россия может себе позволить воевать до 2025 года. По количеству техники – до 2026 года максимум;

● отразится ли война в Израиле на Украине: если война будет короткой - не о чем волноваться, если она затянется по времени - то будут некие проблемы с тем, что оружие будут передавать не только Украине;

● о "провале" Моссада: "Я бы воздержался от осуждения израильских разведывательных органов. Давайте подождем, когда все закончится, и, возможно, мы узнаем какие-то факты, которые нам не были известны";

● в войне в Израиле есть российский след. Русня передавала ХАМАСу трофейное оружие, а также, возможно, развед информацию;

● этой осенью и зимой нас снова ждет "битва за электроэнергию". Планы у РФ не поменялись;

● русня накопила ракеты. Этого достаточно, чтобы создать реальные проблемы не только нашей энергетике, но и нефтегазовой сфере, промышленным предприятиям, военным объектам;

● проблем с помощью от западных партнеров не будет как минимум до средины следующего года, а далее все зависит от нас;

● стоит ли ждать блэкаутов в Москве: временных, возможно;

● по поводу контрнаступления: "мы выбились из графика, не отстаем, а выбились;

● "У Кадырова проблемы с почками, а действительно ли погиб Пригожин, я не знаю";

● "В России есть человек, который всегда приносит нам проблемы – это генерал Беседа (руководитель 5-й службы ФСБ). Он много зла натворил для Украины".

Джерело: https://t.me/vekha/73919

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