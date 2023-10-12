"Мы быстро приближаемся к глобальной войне", — Буданов
Главное:
● без особых проблем Россия может себе позволить воевать до 2025 года. По количеству техники – до 2026 года максимум;
● отразится ли война в Израиле на Украине: если война будет короткой - не о чем волноваться, если она затянется по времени - то будут некие проблемы с тем, что оружие будут передавать не только Украине;
● о "провале" Моссада: "Я бы воздержался от осуждения израильских разведывательных органов. Давайте подождем, когда все закончится, и, возможно, мы узнаем какие-то факты, которые нам не были известны";
● в войне в Израиле есть российский след. Русня передавала ХАМАСу трофейное оружие, а также, возможно, развед информацию;
● этой осенью и зимой нас снова ждет "битва за электроэнергию". Планы у РФ не поменялись;
● русня накопила ракеты. Этого достаточно, чтобы создать реальные проблемы не только нашей энергетике, но и нефтегазовой сфере, промышленным предприятиям, военным объектам;
● проблем с помощью от западных партнеров не будет как минимум до средины следующего года, а далее все зависит от нас;
● стоит ли ждать блэкаутов в Москве: временных, возможно;
● по поводу контрнаступления: "мы выбились из графика, не отстаем, а выбились;
● "У Кадырова проблемы с почками, а действительно ли погиб Пригожин, я не знаю";
● "В России есть человек, который всегда приносит нам проблемы – это генерал Беседа (руководитель 5-й службы ФСБ). Он много зла натворил для Украины".
Джерело: https://t.me/vekha/73919