Маша-алкаша - речниця міністерства закордонних справ країни-терориста заявила, що лідери трансатлантичного оборонного альянсу НАТО мають обговорити питання української Запорізьку АЕС на Вільнюському саміті.

Вона звинуватила Україну в "систематичному завданні шкоди" ЗАЕС, і додала, що на саміті НАТО цьому потрібно приділити ключову увагу.

За словами Захарової, переважна більшість учасників альянсу опиниться в зоні прямого ураження, у випадку катастрофи на ЗАЕС.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/35454

Новости портала «Весь Харьков»