Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:08
Просмотров: 57

На болотах вимагають, щоб на Вільнюському саміті НАТО обговорили питання ЗАЕС

На болотах вимагають, щоб на Вільнюському саміті НАТО обговорили питання ЗАЕС

Маша-алкаша - речниця міністерства закордонних справ країни-терориста заявила, що лідери трансатлантичного оборонного альянсу НАТО мають обговорити питання  української Запорізьку АЕС на Вільнюському саміті.

Вона звинуватила Україну в "систематичному завданні шкоди" ЗАЕС, і додала, що на саміті НАТО цьому потрібно приділити ключову увагу.

За словами Захарової, переважна більшість учасників альянсу опиниться в зоні прямого ураження, у випадку катастрофи на ЗАЕС. 

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/35454

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Саммит НАТО: Запад связал Россию за руки и зашил ей рот
Сегодня 09:45    81
Як горіла русня. Звели в одній інфографіці російські втрати за 500 днів повномасштабного вторгнення
Сегодня 09:33    78
У Мінфіні США застерегли Китай від надання росії допомоги у війні проти України
Сегодня 09:21    86
На початку війни Росія мала 350 Т-90А, тож куди вони всі поділися?
Сегодня 09:10    95
РФ отправила Росгвардию на ЗАЭС после публикации карты минирования, – ГУР
Сегодня 08:49    92
российские медиа не были готовы к пригожинскому мятежу
Сегодня 08:38    94
Центральне командування США повідомило про ліквідацію ватажка ІДІЛ у східній Сирії Усама аль-Мухаджира
Сегодня 08:27    99
росіяни поширюють фейки про те, що українці спалили прапор Болгарії
Сегодня 08:16    100
А вот это уже новое (ВІДЕО)
Сегодня 08:05    147
За 500 днів повномасштабної війни ЗСУ ліквідували 5 російських генералів
Сегодня 08:00    111
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 