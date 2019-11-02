На Черкащині монахині мп не вподобали пам'ятник полеглим воїнам – усі подробиці конфлікту

У монастирі були проти встановлення пам'ятника загиблим бійцям

Конфлікт виник через пам'ятник героям російсько-української війни. На Черкащині у Холодному Яру монахиням Московського патріархату прийшовся не до вподоби монумент загиблим бійцям 93-ї механізованої бригади Збройних Сил. Його ще навесні встановили поблизу Мотронинського монастиря. Відтоді між монахинями та громадою триває конфлікт. Яна Лимаренко далі.

Від клумби біля пам'ятника загиблим воїнам 93-ї механізованої бригади залишилися самі корінці. Місцеві кажуть, квіти прикрашали монумент лише кілька днів, потім рослини знищили. Квіти біля пам'ятника школярі саджають уже вдруге за місяць.

Школяр Вадим Кам'янецький говорить: "Це вшанування військових повинно бути обов'язково, вони захищали Україну".

Пам'ятник загиблим українським воїнам на території місцевого заповідника з'явився цієї весни. Монумент встановили поблизу Мотронинського монастиря, який належить Московському патріархату. Відтоді між громадою і монахинями виникають конфлікти. У монастирі були проти встановлення пам'ятника загиблим бійцям.

Завідувач філією "Холодний яр" національного історико-культурного заповідника "Чигирин" Богдан Легоняк каже: "Квітничок був знищений худобою монастиря. Відповідь отримав дуже і дуже негативну, ми вирішили своїми силами відновити цей квітничок, сподіваємось, що у них знайдеться хоч та крапелька совісті, щоб вони стерегли худобу і не давали нищити".

Натомість у монастирі запевняють: нічого не мають проти пам'ятника, хто спаплюжив квіти – не знають. Та радять встановити навколо монумента огорожу.

Ігуменя Іларія, настоятелька Мотронинського монастиря Московського патріархату, говорить: "Хлопці, хай стоїть той пам'ятник, тільки відступіться від монастиря. Я не знаю, хто йому там цю квітку з'їв, то я не знаю, може і корова, може і коза там їла, хто його знає хто, бо це ж поле".

Це уже не перший конфлікт громадськості з монахинями через пам'ятник, кілька місяців тому працівники монастиря зливали нечистоти у яр неподалік. Тоді це зупинили екоінспектори, які оштрафували порушників.

Источник: 5.ua

Авторы: Яна Лимаренко, В'ячеслав Ромодан, Черкаська область, "5 канал"

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