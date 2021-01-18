На Донеччині смертельно поранено правопорушника, який намагався втекти з місця злочину і травмував поліцейського

Наряд поліції викрив групу осіб у незаконній порубці лісу на території Маріуполя. Один із лісорубів намагався втекти на автомобілі та скоїв наїзд на поліцейського. Для зупинки машини правоохоронці застосували вогнепальну зброю, внаслідок чого водій був смертельно травмований. За цим фактом розпочато службове розслідування. На місці події перебуває керівництво ГУНП в Донецькій області, представники Державного бюро розслідувань і прокуратури. Постраждалого поліцейського госпіталізували.

Подія сталася сьогодні, 16 січня, на околиці селища Сартана. Під час патрулювання група реагування поліції викрила осіб, які здійснювали незаконну порубку лісу. На місце було викликано слідчо-оперативну групу.

Поліцейські виявили чотирьох лісорубів та автомобіль «Газель», який порушники використовували для протиправної діяльності.

Під час документування кримінального правопорушення один із чоловіків, 1987 року народження, намагався покинути місце злочину на автомобілі. На вимоги зупинитися водій не відреагував та збив поліцейського. Відповідно до ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію» правоохоронці застосували зброю для зупинки авто шляхом його пошкодження. При цьому куля влучила у водія.

На місці події працюють керівництво поліції Донецької області, працівники ДБР та прокуратури. Обставини події перевіряються.

За фактом смертельного поранення чоловіка Головним управлінням Нацполіції в Донецькій області розпочато службове розслідування.

Постраждалого правоохоронця доправлено до лікарні, ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлюється. За фактом травмування поліцейського відкрито кримінальне провадження за ст. 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Правову оцінку діям поліцейських нададуть представники Державного бюро розслідувань.

Відділ комунікації поліції Донецької області

Источник: npu.gov.ua

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