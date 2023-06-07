На Харківщині загинула дитина, яку батьки повернули з евакуації

Батьки на Харківщині іноді повертають своїх дітей, евакуйованих з-під обстрілів. Про один із подібних випадків, що завершився трагедією, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У нас був приклад, коли 14-річна дитина загинула, коли її привезли батьки для виконання весняно-городних чи польових робіт. Тож при нагоді ми звертаємося до всіх батьків – бути свідомими, й свою безпеку та безпеку дітей ставити на перше місце“, — сказав Синєгубов під час брифінгу 6 червня.

Джерело: https://t.me/h_saltivka/78941

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