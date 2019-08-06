На ХТЗ из горящей квартиры спасли парализованного харьковчанина

6 августа о 14:20 спасателям поступило сообщение о пожаре на первом этаже квартиры девятиэтажки на ул. Зубарева, 32.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных в комнате квартиры на первом этаже горел диван на площади 5 кв.м.

В задымленной комнате спасатели обнаружили 37-летнего жителя, который был парализован.

Спасатели вынесли его на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Кроме того, с верхних этажей дома спасатели эвакуировали 5 человек.

Пожар локализовали в 14:45 и в 14:50 полностью ликвидировали.

Причиной пожара, по данным ГСЧС, стало неосторожное обращение с огнем.

Агентство Телевидения Новости