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На ХТЗ из горящей квартиры спасли парализованного харьковчанина
6 августа о 14:20 спасателям поступило сообщение о пожаре на первом этаже квартиры девятиэтажки на ул. Зубарева, 32.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия пожарных в комнате квартиры на первом этаже горел диван на площади 5 кв.м.
В задымленной комнате спасатели обнаружили 37-летнего жителя, который был парализован.
Спасатели вынесли его на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи.
Кроме того, с верхних этажей дома спасатели эвакуировали 5 человек.
Пожар локализовали в 14:45 и в 14:50 полностью ликвидировали.
Причиной пожара, по данным ГСЧС, стало неосторожное обращение с огнем.
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