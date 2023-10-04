На компанію Ілона Маска подали судовий позов через ребрендинг Twitter

Про це пише (https://www.reuters.com/technology/elon-musks-x-hit-with-trademark-lawsuit-marketing-agency-2023-10-02/) Reuters.

Позов надійшов від маркетингової агенції X Social Media, яка вважає, що нова назва соціальної мережі може викликала плутанину серед споживачів, що вже спричинило втрату прибутку. Вони також заявляють, що працюють з 2016 року і інвестували понад $400 млн на рекламу у Facebook для охоплення потенційних клієнтів.

Журналісти зазначають, що це перше із численних потенційних суперечок щодо торгової марки "X", адже права на використання цього товарного знаку належать сотням компаніям, зокрема Microsoft і Meta.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/38078

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