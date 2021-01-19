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На Крещение в Харькове не будут выделять дополнительные бригады “скорой”, спасатели обустроят посты у полыней

На Крещение в Харькове не будут выделять дополнительные бригады “скорой”, спасатели обустроят посты у полыней

От города такого запроса не поступало.

Об этом корреспонденту МГ “Объектив” сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

“У нас массовые сборы людей запрещены сейчас. От города такого запроса не поступало“, – сообщил он.

Тем не менее, отметил Забашта, медики будут отслеживать ситуацию и оперативно реагировать на возможные случаи обморожения.

Спасатели будут дежурить у мест, где будут организованы массовые купания и освящения воды на Крещение в Харькове и области.

Об этом сообщили пресс-центре ГУ ДСНС в Харьковской области.

Спасатели на местах, где люди будут нырять в проруби, организуют посты со специальной техникой. В городе таких постов будет обустроено 7, а в области 2, но как отметили в пресс-центре, их количество может сбильшиться, ведь соответствующие заявки еще поступают.

«Мы рекомендуем людям купаться только в специально отведенных местах. В тех местах, где будут дежурить спасатели и медицинский персонал, где будут оборудованы специальные спасательные посты. Также не следует погружаться в нетрезвом состоянии и рекомендуем всегда следить за своими детьми, чтобы они самостоятельно не шли на лед », - отметил начальник сектора по работе со СМИ ГУ ДСНС в Харьковские области Евгений Василенко.

По материалам: objectiv.tv

Авторы: Антон Малиновський, Василиса Степаненко

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