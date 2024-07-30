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На найбільшому хімічному заводі Німеччини BASF стався вибух, зайнялася пожежа. Постраждали 14 людей — Bild

На найбільшому хімічному заводі Німеччини BASF стався вибух, зайнялася пожежа. Постраждали 14 людей — Bild

Згодом у компанії повідомили, що займання ліквідувала пожежна бригада заводу.

14 співробітників "дістали незначні травми і перебувають під наглядом лікарів".

Міська влада Мангейма та Людвігсгафена випустила попередження про небезпеку у зв'язку з виділенням продуктів горіння.

Пожежники просять людей об'їжджати постраждалі райони, тримати вікна та двері зачиненими і вимкнути системи вентиляції та кондиціонування.

Як повідомляє газета Handelsblatt, акції компанії впали на тлі НП.

Джерело: https://t.me/znua_live/159668

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