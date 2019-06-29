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На пляже в Северодвинске установили кабинки для переодевания выше пояса

На пляже в Северодвинске установили кабинки для переодевания выше пояса

В Архангельской области на пляже острова Ягра установили кабинки для переодевания. Они прикрывают тело человека среднего роста только до середины живота. Все, что ниже этой черты, можно легко увидеть.

Как сообщил на своей странице житель Северодвинского района Геннадий Таран, кабинки находятся на набережной, где по выходным купаются и загорают многие жители Северодвинского района.

Таран также написал, что сейчас город готовится к юбилею центра судоремонта “Звёздочка”. Мужчина пишет, что в Северодвинск на праздник прибудет много гостей.

Источник: breakingmad.me

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Темы: россия

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