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На подконтрольную Украине территорию вернули еще четырех детей
На подконтрольную Украине территорию вернули еще четырех детей с родителями из Херсона, а также мальчика из Донецка — глава Херсонской ОВА Александр Прокудин
«Еще 4 ребенка Херсона с родителями наконец-то на подконтрольной Украине территории. А вместе с ними и мальчик из Донецка. Сейчас семьи в Киеве им оказывают помощь медики и психологи», – написал Прокудин.
Он добавил, что всего в течение 2023 удалось вернуть 156 детей с Херсонской области.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/26744