Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:11
Просмотров: 115

На подконтрольную Украине территорию вернули еще четырех детей

На подконтрольную Украине территорию вернули еще четырех детей

На подконтрольную Украине территорию вернули еще четырех детей с родителями из Херсона, а также мальчика из Донецка — глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

«Еще 4 ребенка Херсона с родителями наконец-то на подконтрольной Украине территории. А вместе с ними и мальчик из Донецка. Сейчас семьи в Киеве им оказывают помощь медики и психологи», – написал Прокудин.

Он добавил, что всего в течение 2023 удалось вернуть 156 детей с Херсонской области.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/26744

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

18 листопада 1935 року у Варшаві почався суд над 12 членами ОУН
Сегодня 10:45    123
Апеляція ВАКС залишила екснардепа Микитася під домашнім арештом
Сегодня 09:53    114
Книга зла: ідеолог «денацифікації» України отримав 10 років за геноцидну риторику
Сегодня 09:40    131
Міненерго спростувало подорожчання електрики для населення з 1 січня – це російське ІПСО
Сегодня 09:14    113
Окупанти залучають дітей до незаконної діяльності, а саме псевдомінування!
Сегодня 09:02    115
У Сумах ДБР затримало інспектора військової служби правопорядку, який за хабарі обіцяв місцевим призовникам уникнути мобілізації
Сегодня 08:50    108
Блокада українських товарів на кордонах з Польщею та Словаччиною шкодить не тільки Україні
Сегодня 08:38    130
Харківщина. 18 листопада
Сегодня 08:33    112
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав легкоатлет-агент фсб, який за день пробігав до 50 км, щоб шпигувати для рф на Хмельниччині
Сегодня 08:26    137
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 18 листопада 2023 року
Сегодня 08:19    102
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 