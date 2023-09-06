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На территорию каких третьих стран залетали российские дроны и ракеты

На территорию каких третьих стран залетали российские дроны и ракеты

На территорию каких третьих стран залетали российские дроны и ракеты и официальная реакция правительств в инфографике от «Слово и Дело»

Президент Румунії Клаус Йоханніс заперечив падіння російського безпілотника чи його уламків на території країни — Digi24.

"Ми встановили повний контроль над нашим національним простором, але так, ми стурбовані, тому що ці атаки відбуваються на дуже невеликій відстані від румунського кордону.

Можу сказати, що жоден безпілотник, жодна частина будь-якого пристрою не досягла Румунії", — заявив він.

Йоханніс наголосив, що Румунія продовжує уважно стежити за ситуацією та запевнив, що країна надійно захищена.

**Падіння уламків БпЛА також заперечили МЗС і Міноборони Румунії. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що Україна має фотодокази і готова поділитися ними.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/23093, https://t.me/znua_live/110876

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: війна, росія

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