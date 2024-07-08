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Нафтобаза горіла добу: успішна атака на «Лукойл-Югнєфтєпродукт» - результат роботи дронів СБУ

Нафтобаза горіла добу: успішна атака на «Лукойл-Югнєфтєпродукт» - результат роботи дронів СБУ

Вчора росіяни весь день не могли загасити масштабну пожежу, яка виникла в результаті нічної атаки дронів на нафтобазу біля станиці Павлівська Краснодарського краю. За інформацією наших джерел, за цією «бавовною» стоять дрони СБУ.

Масштабна пожежа на двох резервуарах з нафтопродуктами почалася після двох вибухів.

Також дрони СБУ організували серію вибухів на території нафтобази «Роснефть-Кубаньнєфтєпродукт» в станиці Ленінградська. За даними супутникових знімків, пошкоджено не менше трьох резервуарів з паливом.

«СБУ й надалі запроваджуватиме дронові економічні санкції проти об‘єктів, які забезпечують пальним російські війська в Україні. Правила прості: працюєте на ВПК - чекайте на вибухову «бавовну», - зазначило поінформоване джерело.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/56458

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