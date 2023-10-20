Найпопулярніші фейки, які надсилали підписники на @SpravdiBot

«100 тисяч ізраїльтян-біженців заселили Умань», а «по Україні вже розписали графіки відключень електрики».

Центр стратегічних комунікацій дякує українцям, які шукали та скидали на @SpravdiBot у Telegram ворожі дезінформаційні кампанії та фейки. Ось основні:

▶️ «Вже з'явилися графіки відключення світла в Україні». Жодних графіків, обмежень чи застережень наразі немає. У міністерстві енергетики України заявляють, що «обмеженння не передбачаються у жодній з областей країни, електроенергії повністю вистачає для забезпечення потреб споживачів».

▶️ «В Умані вже 100 тисяч єврейських біженців. Їм платитимуть по 20 тисяч гривень на місяць». Цей фейк під назвою «Новий Єрусалим» пропагандисти створили і підживлюють на тлі палестино-ізраїльского конфлікту. Спростування читайте у новому матеріалі Центру стратегічних комунікацій.

▶️ «Український туризм з московським акцентом». Ворожий канал «Достопримечательная Украина» з 17 тисячами підписників мімікрує під туристичну тематику в Україні, модерується російською мовою і прикривається псевдорелігійною направленістю. Адміни блокують всіх україномовних підписників і погрожують «гнівом Божим».

Джерело: https://t.me/spravdi/34113

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