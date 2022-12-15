Нарешті Янукович став в Україні безхатьком
ВАКС стягнув на користь держави майно і кошти овоча.
● Межигір’я, зокрема знамениту Хонку;
● готельно-ресторанний комплекс у Сухолуччі;
● квартиру на Оболонській набережній;
● паркомісця;
● 31 млн грн та 84,9 тисяч доларів на банківських рахунках;
● 100% часток у статутному капіталі ТОВ "Танталіт" та "Будинок Лісника";
● 537 культурних цінностей на 18,7 млн євро (книги, ікони, картини, антикварні меблі, годинники, вази, шаблі, рушниці і навіть гармата 19 століття).
Нагадаємо, Януковича хотіли поновити на посади президента через ОАСК. Але той суд теж прикрили.
#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua