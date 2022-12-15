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Нарешті Янукович став в Україні безхатьком

Нарешті Янукович став в Україні безхатьком

ВАКС стягнув на користь держави майно і кошти овоча.

● Межигір’я, зокрема знамениту Хонку;

● готельно-ресторанний комплекс у Сухолуччі;

● квартиру на Оболонській набережній;

● паркомісця;

● 31 млн грн та 84,9 тисяч доларів на банківських рахунках;

● 100% часток у статутному капіталі ТОВ "Танталіт" та "Будинок Лісника";

● 537 культурних цінностей на 18,7 млн євро (книги, ікони, картини, антикварні меблі, годинники, вази, шаблі, рушниці і навіть гармата 19 століття).

Нагадаємо, Януковича хотіли поновити на посади президента через ОАСК. Але той суд теж прикрили.

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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