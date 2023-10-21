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НАТО усилит патрулирование в Балтийском море после инцидента с газопроводом Balticconnector

НАТО усилит патрулирование в Балтийском море после инцидента с газопроводом Balticconnector

Принятые Альянсом меры предусматривают проведение дополнительных наблюдательных и разведывательных полетов. Также НАТО направит в Балтийское море флотилию из четырех минных катеров НАТО.

Кроме того, глава МИД Эстонии Маргус Цахна заявил, что нападение на Balticconnector можно расценить как атаку на инфраструктуру НАТО. Он уточнил, что газопровод, который соединял Финляндию и Эстонию, был поврежден извне.

Джерело: https://t.me/u_now/115913

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: війна, газ, нато

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