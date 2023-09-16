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Небезпеку для хасидів становить росія, а не Україна, і вони самі це чудово розуміють

Небезпеку для хасидів становить росія, а не Україна, і вони самі це чудово розуміють

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

В Умань на святкування Рош-га-Шана вже приїхали понад 11 тисяч хасидів з різних країн світу. Загалом очікується 30 тисяч паломників.

Навіть цікаво, яким чином російська пропаганда пояснить факт приїзду десятків тисяч хасидів в Україну з «її неонацистським режимом на чолі з президентом-євреєм».

Адже торік у травні росіяни призначили «військовим об’єктом» уманську синагогу. Вони спочатку розбомбили її, а потім виправдовувалося, що «об’єкт юдейського культу в Умані навмисно використовується київським націоналістичним режимом у військових цілях».

Тоді цей фейк розвінчали фонд імені Рабі Нахмана в Умані та Об’єднана єврейська громада України.

Бо єдину небезпеку для паломників становить росія, де побутовий антисемітизм вже впевнено крокує до державного.

Джерело: https://t.me/spravdi/33409

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