Небезпеку для хасидів становить росія, а не Україна, і вони самі це чудово розуміють
Дайджест Центру стратегічних комунікацій
В Умань на святкування Рош-га-Шана вже приїхали понад 11 тисяч хасидів з різних країн світу. Загалом очікується 30 тисяч паломників.
Навіть цікаво, яким чином російська пропаганда пояснить факт приїзду десятків тисяч хасидів в Україну з «її неонацистським режимом на чолі з президентом-євреєм».
Адже торік у травні росіяни призначили «військовим об’єктом» уманську синагогу. Вони спочатку розбомбили її, а потім виправдовувалося, що «об’єкт юдейського культу в Умані навмисно використовується київським націоналістичним режимом у військових цілях».
Тоді цей фейк розвінчали фонд імені Рабі Нахмана в Умані та Об’єднана єврейська громада України.
Бо єдину небезпеку для паломників становить росія, де побутовий антисемітизм вже впевнено крокує до державного.
Джерело: https://t.me/spravdi/33409