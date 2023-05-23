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Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" причастна к распространению российской пропаганды

Немецкая ультраправая партия Альтернатива для Германии причастна к распространению российской пропаганды

Руководитель Ведомства по охране конституции Германии Томас Гальденванг заявил, что немецкая ультраправая популистская партия Альтернатива для Германии причастна к распространению российской пропаганды и нарративов Кремля.

"Передача российских нарративов со стороны части этой партии способствует тому, что правый экстремизм может распространяться в Германии, и что в этих кругах поют песню Путина. Например, часть АдГ распространяет представление Кремля о том, что Россия была вынуждена оградить себя от Запада, напав на Украина "тогда нет нужды в российских СМИ, но немецкие СМИ в этой среде также подхватывают эти нарративы", - сказал глава спецслужбы.

Кроме того, Гальденванг выразил обеспокоенность тем, что члены Бундестага от АдГ и их сотрудники имеют доступ к конфиденциальной информации, например, в секторе разведки и безопасности.

"Я считаю, что это представляет чрезвычайную проблему", - сказал Гальденванг.

#АдГ #фейк

Джерело: https://t.me/infosprotyv/17178

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