Руководитель Ведомства по охране конституции Германии Томас Гальденванг заявил, что немецкая ультраправая популистская партия Альтернатива для Германии причастна к распространению российской пропаганды и нарративов Кремля.

"Передача российских нарративов со стороны части этой партии способствует тому, что правый экстремизм может распространяться в Германии, и что в этих кругах поют песню Путина. Например, часть АдГ распространяет представление Кремля о том, что Россия была вынуждена оградить себя от Запада, напав на Украина "тогда нет нужды в российских СМИ, но немецкие СМИ в этой среде также подхватывают эти нарративы", - сказал глава спецслужбы.

Кроме того, Гальденванг выразил обеспокоенность тем, что члены Бундестага от АдГ и их сотрудники имеют доступ к конфиденциальной информации, например, в секторе разведки и безопасности.

"Я считаю, что это представляет чрезвычайную проблему", - сказал Гальденванг.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/17178

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