New York Times: далекобійні ракети навряд чи допоможуть Україні, але можуть спровокувати москву, побоюється розвідка

Американська розвідка звертає увагу на ризики, пов'язані з дозволом далеких ударів по росії західною зброєю, пише New York Times.

Розвідувальні служби дійшли висновку, що задоволення запиту України на використання західних ракет для ударів по цілях у глибині росії може спровокувати силову відплату, не змінивши при цьому кардинально перебіг війни, йдеться у статті.

В американській розвідці вважають, що росія, швидше за все, відповість потужнішими заходами проти США та їхніх союзників, якщо Вашингтон погодиться дозволити використання далекобійних ракет, що поставляються США, Великобританією та Францією, для ударів територією росії, заявили джерела видання.

За даними New York Times, розвідка вважає не таким значним вплив таких ракет на хід війни, оскільки їх кількість обмежена і неясна, скільки їх можуть надати західні союзники.

В оцінці розвідки, на яку посилається видання, наголошується, що аналітики вбачають потенційний ризик та невизначені вигоди такого рішення, яке тепер залежить від Джо Байдена, який зустрівся з Володимиром Зеленським у Білому домі у четвер.

New York Times вважає, що такі оцінки можуть частково пояснити, чому Байден так важко прийняти рішення. Джерела видання не знають, яке рішення прийме президент США.

Газета також нагадує, що американська влада пов'язує нещодавні диверсійні акти в Європі з російською ГРУ. Якщо Володимир путін вирішить розширити тіньову кампанію у відповідь на використання американських та європейських ракет у глибині росії, то москва це робитиме потай, а не влаштовуватиме відкриті атаки на об'єкти, щоб знизити ризик масштабнішого конфлікту, переказує позицію американської розвідки New York Times.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/61216

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