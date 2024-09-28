● Президент Байден анонсував проведення «Рамштайну» на рівні лідерів країн

● ООН не має коштів для допомоги українцям цієї зими. Представниця агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) Кароліна Ліндхольм Біллінг заявила, що наразі ООН має лише 47% від коштів, які потрібні для допомоги мільйонам українців, що були переміщені або ж постраждали внаслідок повномасштабної війни.

● Минобороны Финляндии разместит штаб сухопутных войск НАТО в городе Миккели, в 300 км от Петербурга.

● Минфин США принимает меры против незаконной сети крипто бирж Pm2btc и Cryptex. Биржи, были связаны с отмыванием денег путинского общака.

● Главой правящей в Японии партии, который и станет новым премьером страны, избран бывший министр обороны Сигэру Исиба. Он относится к лагерю "ястребов", считает необходимым создание контура азиатской безопасности по примеру НАТО.

● Генсек НАТО назвал «запугиванием» изменение путиным ядерной доктрины россии.

● Білий Дім припускає, що Україні доведеться вдатися до територіальних поступок для врегулювання українського конфлікту. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

● В январе-августе 2024 г. из Китая по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) транзитом в порт Актау проследовали 200 контейнерных ж/д поездов. В 2023 году этим маршрутом прошло всего 11 составов. Источник: Евразийский банк развития.

● Президент Польши Анджей Дуда заявил что многие на Западе хотят возобновить бизнес с рф. «Мы не должны обманывать себя — многие сегодня ожидают окончания этой потасовки, чтобы вернуться обратно к бизнесу с россией, открыто и без стыда», — сказал польский президент телеканалу Polsat News.

● Евросоюз рассматривает возможность ужесточения процесса выдачи виз гражданам россии и Беларуси. Это решение рассматривается в контексте действий Венгрии, которая недавно упростила свои визовые требования для этих стран.

● Венгерское политическое крайне правое движение «Наша Родина»: если государственность Украины рухнет из-за войны, «мы, как единственная партия в Венгрии, претендуем на Закарпатье».

● Суд в Польше приговорил гражданина Украины и гражданина Беларуси к тюремным срокам за шпионаж в пользу рф. Оба в составе организованной группы собирали информацию о перевозке западной военной техники на Украину. Следствие установило, что Максим Л. и Владислав П. в составе организованной шпионской группы устанавливали камеры на железнодорожных путях, по которым на Украину поставлялась военная помощь. Они оба собирали информацию о работе портов Гдыня и Гданьск, а также аэропорта Жешув.

● Прибыль пром предприятий Китая в августе упала на 17,8% г/г против роста на 4,1% в июле.

● По данным DNB Markets, постепенное увеличение добычи ОПЕК+ приведет к значительному переизбытку предложения на рынке и существенному снижению цен в следующем году.

● Лондон ввел санкции против пяти судов, перевозящих СПГ из россии.

● Forbes: россия угрожает космическими ударами по западным спутникам на Форуме мира ООН.

● Водили за нос

Обманули

Кинули

На-ду-ли

Это был краткий обзор результатов внешней политики путинской россии за последние 25 лет.

● США согласны с тем, как Украина видит завершение войны, – сообщила Харрис во время встречи с Президентом Зеленским. Вопросы о войне не могут решаться без Украины. Моя поддержка Украине и ее народу – непреклонна. Я буду прилагать усилия для того, чтобы Украина победила в этой войне.

● Греческая пресса пишет, что Анкара нашла с Вашингтоном взаимопонимание по поводу комплексов ПВО С-400. Они будут выведены из эксплуатации и переданы под контроль США. В обмен на возврат Турции в программу F-35.

● Вооруженные силы Японии и США проведут крупномасштабные военные учения Keen Sword-25. О проведении в октябре совместных маневров сообщил в своем эфире японский телеканал HNK.

● Бюджетний комітет німецького Бундестагу дав зелене світло на закупівлю нових ракет для Морських і Повітряних сил.

● Сполучені Штати розширять програму підготовки українських льотчиків F-16, збільшивши кількість навчених пілотів.

● Литва передаст Украине 5000 FPV-дронов. Министерство обороны страны заключило контракт на 1 млн долларов с виленской компанией Granta Autonomy, разрабатывающей дроны модели GA-10-FPV-AI. Это соглашение - лишь часть оборонного плана Вильнюса по закупке у местных производителей восьми тысяч FPV-дронов. В рамках этой инициативы Украина получит 5000 единиц современных БПЛА, оставшиеся дроны передадут литовской армии. Контракт с Granta Autonomy предполагает закупку почти 1000 беспилотников грузоподъемностью до 3 кг и оснащенных технологией вертикального взлета и посадки. Более того, модель GA-10-FPV-AI может работать автономно в условиях отсутствия сигнала GPS, а также настраиваться под различные частоты видеопередачи и типы камер

● В Екатеринбурге к парню в дом вломился спецназ ФСБ из-за переписки с другом в VK: в ней обсуждался крафт оружия в компьютерной игре. Силовики приняли переписку за обсуждение диверсии по заказу украинских спецслужб.В 2025 году расходы на соцполитику в рф — выплаты пособий и пенсий — уменьшатся на 700 млрд рублей (или на 10%) — до 6,8 трлн рублей, пишет Bloomberg. Расходы на войну в следующем году, наоборот, вырастут и будут в два раза больше, чем на социалку — 13,2 трлн рублей.

● россиянам в Кыргызстане начали блокировать и задерживать переводы в долларах и евро из США и Европы. Пользователи не могут получить средства на карты Bakai Bank, «Оптима Банка», банка KICB, DemirBank, «Керемет Банка» и «Халык Банка».

● Причина аутизма у детей — это «семейные грехи» и «прививки без разбора», заявили в РПЦ.

● российские онлайн-кинотеатры KION и «Амедиатека» вырезали из сериала «Твин Пикс» почти все сцены с трансгендерным персонажем, которого сыграл Дэвид Духовны

● Мессенджер Discord, популярный в корпоративной культуре IT и среде геймеров, может быть полностью заблокирован в россии. Сейчас в его отношении вынесено пять новых решений о нарушении законодательства от регулятора.

● российские власти планируют потратить 500-600 млрд рублей на строительство кольцевой автотрассы вокруг Азовского моря, проект рассчитан до 2030 года. Протяженность трассы составит 1400 км, с расширением дороги до 4 полос на значительных участках. Трасса пройдёт через такие города, как Джанкой, Мелитополь, Мариуполь и Таганрог, а съезды к морю увеличат общую длину дороги до 2000 км. Проект также включает развитие железнодорожной инфраструктуры вдоль побережья. Кажется распил десятилетия намечается.

● госдура рассмотрит вопрос о запрете двойного гражданства для россиян.

● россиянам начали приходить уведомления о внесении их в электронный реестр повесток. Несмотря на то что осенний призыв ещё не начался, 25 сентября мужчины из Рязанской области, где реестр тестируется, уже начали получать такие сообщения.

● Бабка устроила стрельбу в Ленинградской области из-за грибного места в лесу. 74-летняя пенсионерка мирно собирала грибы и ягоды, когда к ней подошла другая любительница "тихой охоты" и четыре раза выстрелила из травматического пистолета "Оса". Три пули попали в бедро потерпевшей и повредили кость. Стрелка, 70-летнюю уроженку Карелии, оперативно задержали. Против неё возбуждено уголовное дело.

● Школьникам в россии начали показывать аборты крупным планом вместо уроков. На Сахалине старшеклассникам обещали лекцию в актовом зале, но им пришлось смотреть жёсткое видео с процессом абортирования. Так местные власти решили повысить рождаемость.

● В госдуре предложили отбирать у женщин при разводе сыновей старше восьми лет и отдавать отцам. Так депутат Дмитрий Кузнецов собрался решить проблему разводов и неуплаты алиментов, потому что мужчины, с его словам, не будут требовать от бывших жён деньги.

● Пятая статья Договора НАТО не поможет тем маленьким странам альянса, которые грозят россии, заявил зампред Совбеза рф Медведев. «Чем смешнее страна, тем выше ее гонор», добавил Медведев.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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