Підкопи, голод, страта солдатів ― як росіяни намагались втримати завод у Вовчанську

Командир підрозділу “Стугна” спецпідрозділу Тимура ГУР МО України з позивним Лінукс в інтерв’ю для видання Liga.net розповів про деталі операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу.

На заблокованому об’єкті перебувало близько 80 російських окупантів, якими командували спецпризначенці російської воєнної розвідки. Більшість з угруповання ворога ― знищена. Близько двох десятків окупантів ― взято в полон.

“У нас є інформація, що були спроби копати підкопи з будівель у місці, де росіяни перебували, до заводу. Для цього вони використовували своїх “зальотчиків”, відказників, а також українських полонених”, ― розказав Лінукс.

Однією з найбільших проблем під час зачистки 30 будівель заводу стали підвали та бункери, де загарбники тримали оборону.

“Якщо порівнювати з усією історією нашої війни, навряд чи ми знайдемо подібні випадки захоплення промзони, обʼєкта такої складності за такий короткий термін”, ― зазначив розвідник.

Він описав свідчення окупантів, яких взяли в полон під час операції на заводі.

“Командири заблокованих росіян зі складу російського спецпідрозділу тримали дисципліну тотальним страхом, насиллям і вбивствами. Двох російських солдатів командири застрелили за кілька днів до нашого повного звільнення заводу, бо їм здалось, що ті “ковтнули з пляшки більше води, ніж їм було дозволено”, ― розповів Лінукс.

Більше читайте в інтерв’ю: https://www.liga.net/ua/politics/articles/rosiiany-namahalys-robyty-pidkopy-yak-hur-zvilnialo-zavod-u-vovchansku-vsi-detali

Джерело: gur.gov.ua

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