Збито 69 ударних БПЛА та дві керовані авіаційні ракети

У ніч на 28 вересня 2024 року (із 19.00 27.09 по 08.00 28.09) радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 77-ми засобів повітряного нападу противника:

- двох балістичних ракет «Іскандер-М» із окупованого Криму;

- двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл.;

- 73 ударних БПлА типу «Shahed» із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – рф., мис Чауда – Крим.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. Один безпілотник полетів у напрямку росії, ще три – локаційно втрачено на території України.

Разом – до перемоги!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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