Знаменитий “Рубака” — розвідники отримали бойові дрони для знищення цілей ворога

Воїни ГУР МО України отримали від волонтерів три безпілотники “Рубака”, призначені для знищення російських військових цілей.

Кошти на придбання новітньої зброї зібрала команда політолога Миколи Давидюка та передала для Благодійного фонду Діани Подолянчук, який і придбав “Рубаки” розвідникам.

Такі бойові безпілотники вже зарекомендували себе як ефективні та стійкі до ворожих засобів протидії.

Популярний через свою зручність та надійність “Рубака” ― ударний дрон тактичного радіусу дії. Він здатен нести від 6 до 8 кілограм корисного навантаження.

Дякуємо усім громадянам, хто долучився до посилення розвідників!

“Рубака” вирушає на полювання!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

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