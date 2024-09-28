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Гетманцев не виключає, що з'явиться потреба підвищити ПДВ

Гетманцев не виключає, що зявиться потреба підвищити ПДВ

Голова податкового комітету Данило Гетманцев не бачить підстав для підвищення податку на додану вартість (ПДВ), але не виключає, що вони можуть з'явитися в майбутньому.

Про це він сказав у інтерв'ю "Українським новинам".

"Нині ми бачимо, що немає підстав підвищувати ПДВ, але не виключаємо, що вони з'являться в майбутньому… А це майбутнє може бути і через місяць або пізніше… Може з'явитися відповідна пропозиція від уряду. Без неї ми нічого не будемо робити", – сказав Гетманцев.

Він наголосив, що в цьому питанні влада повинна виходити з позиції уряду і необхідних йому коштів для фінансування армії.

"Це є єдиним фактично обґрунтуванням, чи підвищувати ПДВ. Як ресурс, з точки зору публічних фінансів, це правильне джерело і воно є найменш шкідливим з усіх, які ще залишилися на столі. Тому як ресурс, ми його можемо використати. Водночас, з іншого боку, чи потрібен він взагалі, чи ні – має визначити уряд", – пояснив народний депутат.

Поки що позиція уряду така, що достатньо тих змін податків, які Рада проголосувала в першому читанні, додав він.

"Але ми маємо пам’ятати не тільки про потреби до кінця року, але й на наступний рік, де ми поки що не маємо 100% впевненості щодо залучення усіх тих обсягів зовнішньої допомоги, якої потребуватимемо", – додав голова податкового комітету.

Джерело: epravda.com.ua

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