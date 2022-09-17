Нова концепція. Ви щось зрозуміли?

Опуская все шутки про то, куда даёт и во что берет Симоньян, из воплей про "заднюю" проистекает следующая концепция, представляющая 2 сценария:

- Россия в войне с Украиной даёт заднюю, но никто на "жест дохлой моли" не обращает внимание, поэтому все продолжают давить фашистское государство до полной ликвидации режима.

- Россия не даёт заднюю в войне с Украиной, и тогда есть шанс, что другие стороны, видя готовность России бесконечно повышать ставки, сами "дают заднюю", позволяя России реализовать желаемое.

В принципе, ничего нового сказано не было: с первых дней войны ваш покорный слуга говорил, что у Путина не будет выхода из войны в Украине. Это all-in, когда попытка "сбросить карты" не обнуляет ставку, а гарантирует мгновенный проигрыш, поэтому можно потерпеть несколько кругов в надежде, что остальные либо струсят и сами "фолданут", либо пойдут на риск, но будут иметь низшую комбинацию.

Поэтому можно говорить с уверенностью - Путин войну не прекратит. Его ставка - это его же голова. Только 24 февраля об этом говорил я, а сейчас об этом косвенно сообщают официальные лицо, до которых спустя полгода "дошло".

Но комбинации у сторон оказались сильнее, поэтому Путин в явной западне, из которой не существует выхода. Путин гарантированно покидает геополитический стол, если хотя бы один "крупный игрок" (США и Великобритания, например) будет готов "сравнять ставку". И Штаты вместе с Великобританией ставку сравняют (об этом хочу дополнительно напомнить, поскольку Путин хочет "заморозить Европу", чтобы принудить ее к переговорам, как будто ЕС вдруг стал ключевым субъектом данной партии, а не независимые от российских энергоресурсов Вашингтон и Лондон), и Путин это знает, поэтому сейчас перед нами раскрывается истерика от осознания неизбежного - Россия гарантированно исчезнет с политической арены.

Если вы внимательно следили за словами Путина во время встречи ШОС, то могли заметить идентичные формулировки, сказанные как Индии, так и Китаю.

Главным странам ШОС Путин посылал совсем не сигнал "мы всех победим, потом на коленях приползете, чтобы ко мне прикоснуться", как это было в первые дни войны, - он говорил о том, что он хочет завершить конфликт, но этому мешает Зеленский, который "под внешними кураторами" отказывается от переговоров и вообще пытается все решить на поле боя.

Это было оправдание. Довольно жалкое, позорное и незакамуфлированное оправдание, надо сказать.

Становится очевидно, что главы Китая и Индии высказали недовольство войной, после чего Путину пришлось оправдываться перед "большими дядями", которые хотят завершить войну, вне зависимости от победителя: их устраивает оба исхода, но их не устраивает долготекущая баталия.

Вот и всё. Путин проиграл. Он надеялся, что "большие друзья" помогут ему избежать позорного поражения, но друзей на саммите ШОС не оказалось, поэтому и Путин, и официальная пропаганда занимаются идентичным треком - они с горечью рассуждают про возможность "сдать назад", понимая, что это невозможно, а значит придётся принимать поражение.

Они все это инстинктивно понимают - разгром России неизбежен, - но пока боятся это проговорить вслух, чтобы вдруг мысли не материализовались.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7479

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