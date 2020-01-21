Новая стратегия США пугает Кремль. В Москве грозятся ядерной войной

На прошедшей неделе госсек США Помпео заявил, что иранский генерал Касем Сулеймани был убит в рамках «более широкой стратегии сдерживания вызовов американскими противниками», которая также относится к Китаю и России, — сообщил Reuters.

Помпео отметил, что в данное время США применяют принцип сильной позиции против Ирана. Он подчеркнул, что это же относиться ко всем врагам, включая потенциальных противников США.

«Америка сейчас пользуется самой сильной позицией в отношении Ирана, в которой мы когда-либо были. Важность сдерживания не ограничивается Ираном. Во всех случаях мы должны сдерживать врагов, чтобы защитить свободу. В этом весь смысл работы президента Трампа, направленной на то, чтобы сделать нашу армию самой сильной, какой она когда-либо была», — заявил госсекретарь США.

В России немедленно отреагировали на слова Помпео.

«Пусть Помпео повесит себе список угроз на грудь и ходит с ним по Госдепу. Это не серьезный разговор, с Россией подобные штуки не проходят. Уничтожение российского высокопоставленного военного в России или за ее пределами, очевидно, чревато началом конфликта между ядерными державами. На это Вашингтон однозначно не пойдет», — заявил представитель минобороны России Игорь Коротченко.

Напомним, что это не первая угроза России в адрес США начать ядерную войну. В России уже давно публично угрожают США расправой и созданием супер-оружия, которым Москва «уничтожит Америку».

Так с подобными заявлениями неоднократно выступал заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) в ранге «доктор военных наук» Константин Сивков.

«Если США объявят о выходе из моратория по испытанию ядерного оружия, тогда нам тоже нужно объявить об этом. Создать мультимегатонное оружие, испытать его с тем, чтобы Штатам неповадно было тявкать, хрюкать и пукать», объявил Сивков еще в 2018 году.

По его словам, Москва модернизует «Калибр-М» из ракеты средней дальности в крылатую ракету межконтинентального радиуса действия, если США проведут испытания ракет, запрещенных Договором о ракетах средней и меньшей дальности.

«Нужно сделать так, чтобы при любом развитии ситуации Соединенные Штаты знали, что их страна может исчезнуть с лица земли. Москве нужно четко заявить, что бить будем по каньонам, разломам», - заявил Сивков.

Напомним, что регулярные публикации в российских СМИ и на ТВ, а также заявления военных и политических деятелей о планах уничтожения США уже давно стали в России дежурными.

Судя по тому, что тема уничтожения Америки не сходит со страниц газет и телеканалов, в Кремле всерьез ищут способы стереть США с лица земли, в то время как в самой Америке все еще полагаются на бескровные санкции.

То, что Россия фактически ведет войну против США, периодически рассказывая и показывая, как Путин и его банда будут уничтожать Америку уже ни для кого не секрет. Но американцы же все еще витают в собственных фантазиях, не понимая с кем имеют дело.

Идея стереть США с лица земли активно и публично обсуждается уже несколько лет. В том же 2018 году была обнародована идея уничтожить Америку с помощью… Гольфстрима.

Кремль грозил Европе и США «ядерным Цунами» устами некоего публициста еженедельника «Военно-промышленный курьер» Чоро Тукембаева, который предложил «новый альтернативный способ уничтожения Соединенных Штатов».

Для этого необходимо развернуть Гольфстрим, воды которого затопят восточное побережье США.

Статья о «ядерном Цунами» с помощью которого будет нанесен удар по США появилась на фоне пусков новой ракеты «Авангард», которой Путин грозил «бомбил» Америку в марте 2018 года, показывая мультики атаки на Флориду.

Автор идеи считает необходимым организовать «прорыв радиальной дайки» исландского вулкана Снайфельсйокюдль с помощью термоядерного залпа. Предполагается, что это обрушит юго-западный склон вулкана с ледником в Атлантический океан и спровоцирует разворот течения Гольфстрима.

По версии обезумевших кремлевских вурдалаков, возникший оползень создаст напор воды в котловане Ирмингерского моря до Лабрадорского шельфа. Тем самым получится экстремально длинная волна в юго-западном направлении (то есть суперцунами), способная достичь Вашингтона.

Попутно будет затоплена и Европа. Для затопления Европы Кремль пытается найти способ создать волну в «природном канале», который начинается от вулканического острова Ян-Майен и достигает Амстердама.

Кремлевские «теоретики» заявляют, что в случае применения российского подводного беспилотника «Статус-6» («Посейдон»), которыми также хвастался Путина, последствия суперцунами усугубит радиоактивная вода, от которой не спасут даже бункеры.

Идея уничтожения США с помощью Гольфстрима стала своеобразным откликом на статью кровожадного «доктора военных наук» Константина Сивкова, грозился «стереть Америку с лица земли». Именно тогда он публично обнародовал идею «гарантированного уничтожения США» как государства.

Для этого он предложил сбросить на Йеллоустоунский супервулкан или разломы тихоокеанского побережья ядерные боеприпасы калибром более сотни мегатонн в тротиловом эквиваленте, видимо уверовав в то, что в «удары по каньонам и разломом» расколют Америку на части и она «сгинет в пучине океана».

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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