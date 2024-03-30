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Сьогодні виповнюється 10 років легендарній пісні “путін-ху#ло”

Сьогодні виповнюється 10 років легендарній пісні “путін-ху#ло”

Сьогодні виповнюється 10 років легендарній пісні “путін-ху#ло” харківських уболівальників футбольного клубу “Металіст”, яку вони виконали на спільному марші з ультрас донецького «Шахтаря».

Вперше її було виконано 30 березня 2014 року.

Як стверджує Максим «Ковбой», лідер угруповання харківських футбольних фанів «Free Land Ultras», текст пісні — це римейк старої приспівки уболівальників «Металіста» про екс-президента ФФУ Григорія Суркіса.

Джерело: https://t.me/c/1475496872/8123

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