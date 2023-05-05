Новини однією строкою

● Нидерланды прорабатывают с партнерами варианты поставки Украине истребителей F-16, табу в этом вопросе нет, - премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

● Глава МИД Нидерландов: C начала военного конфликта на Украине было зарегистрировано более 85 тыс. военных преступлений с российской стороны, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы Россия была привлечена к ответственности.

● Индия отказалась спасать pоссию от технологических санкций. Более полугода переговоров с Индией о поставках товаров, оборудования и технологий на замену западным завершились провалом.

● У Словаччині почали кампанію зі збору 1 мільйона євро на купівлю танка з боєкомплектом для української армії, — громадське об’єднання "Подарунок Україні".

● Бельгія готує новий пакет військової допомоги Україні, повідомив прем'єр країни Александер де Кроо. Також його уряд вивчає, як заморожені російські активи можуть бути використані для допомоги Україні.

● Заводы Русала в январе-апреле снизили экспорт алюминия на 8% г/г - данные РЖД.

● ВВП РФ в 1 квартале снизился на 2.2%. Объем торгов иностранными акциями на СПБ Бирже в апреле снизился на 71,9%.

● Норвегія виділила 378 мільйонів євро на гуманітарну та бюджетну допомогу Україні — уряд Норвегії. У повідомленні сказано, що 235 млн євро будуть спрямовані на гуманітарну допомогу, а ще 143 млн на підтримку управління бюджетною сферою.

● Цены на газ в Европе упали до уровня июля 2021 года из-за стабильно высокого предложения СПГ из США, теплой погоды и сильного ветра, повышающего генерацию электроэнергии на ВЭС.

● Американский ЗРК Patriot и украинские зенитчики, прошедшие обучение в Форт-Силле, штат Оклахома, прибыли в Украину на прошлой неделе.

● В Counter-Strike создали комнату с правдивыми новостями о войне россии против Украины, - The Guardians. Сообщается, что финские журналисты нашли способ обойти инфоблокаду россии. Они создали для около 4 млн российских игроков в шутере целый город под названием «Война». Там в подвале советской многоэтажки есть хранилище с русскоязычными репортажами наших военкоров, фото из Бучи и Ирпеня, документы о полномасштабном наступлении.

● Henkel продала свои активы в России за 54 млрд рублей. Компания производила в России чистящие и моющие средства под брендами «Ласка», Persil, Losk, «Пемос», «Пемолюкс», Vernel и др., а также клеи «Момент», «Метилан» и др. В стране у Henkel было 11 заводов: в Перми, Энгельсе, Ленинградской, Московской и Ульяновской областях и Ставропольском крае, а также 12 офисов.

● Глава разведки НАТО заявил о подготовке россии к ударам по подводным кабелям в ЕС. РФ готовится к атаке по подводной инфраструктуре НАТО. Для этого руководство страны изучает подводные системы альянса, заявил помощник генсека НАТО Дэвид Каттлер, - Bloomberg.

● Иран захватил уже второй нефтяной танкер за неделю, — ВМС США. Это произошло в Персидском заливе, где проходит около пятой части мировой нефти и нефтепродуктов. Это очень большой нефтяной танкер (VeryLargeCrudeCarrier, VLCC), способный перевозить более 2 млн баррелей.

● Россия сокращает добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от уровня февраля 2023 года, заявил Новак.

● В России зафиксирован максимальный рост просрочки по ипотеке. Объём задолженностей вырос на 4,3% за четвёртый квартал 2022 года.

● США гонят в Европу самый большой в мире авианосец USS Gerald Ford на 90 самолетов типа F-35 и несколько сотен томагавков.

● Спільна заява лідерів країн Північної Європи: підтримують членство України в ЄС і НАТО.

● Российские перевозчики с товарами параллельного импорта начали объезжать Казахстан. Страна создаёт сложности на границе для такой продукции и фактически закрыла границы поставщикам. Теперь поставки идут через Китай, Иран, Грузию, Азербайджан, Армению.

● Литовцы отказываются перевозить белорусские грузы. «Литовские железные дороги» с начала весны отклонили около 500 белорусских заявок.

● Советский спутник системы предупреждения о ракетном нападении "Космос-2222" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере, следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

● США оставляет на усмотрение Украины способы защиты своей территории в конфликте, — Блинкен об атаке дронов на Кремль. Снаряды, ракеты, мины, 155 мм пушки, грузовики...

● Итальянская компания Danieli, однин из крупнейших мировых поставщиков агрегатов для металлообрабатывающей и металлургической промышленности, уходит из РФ. Компания сочла невозможным свою дальнейшую работу в РФ в условиях санкций.

● Японія звернулася до керівництва НАТО з проханням про індивідуальну програму вступу в Альянс. 677 сторінковий документ з розробкою положень процедури переданий на розгляд відповідним структурам.

● Национальный авиаперевозчик Молдовы Air Moldova сообщил, что приостановил все авиарейсы до 15 мая 2023 и пообещал возместить стоимость уже купленных билетов.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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