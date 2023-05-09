Новини однією строкою

● На Москві та в т.о. Криму виявлено червоні хрести на дорогах.

● Заказы из Киева обеспечили работой жителей 55-тысячного города Эрншельдсвик в центральной части Швеции, где находится крупнейший завод техники BAE Systems Hägglunds, где производят боевые машины пехоты CV90, а также гусеничные бронированные вездеходы BvS10.

● Цены на Urals практически эквивалентны внутренним российским ценам. Экспорт становится крайне невыгодным и даже убыточным.

● Посол Германии в Украине говорит, шо ведутся перегворы о передаче БТР "Fuchs" и "Boxer".

● Европа может ввести санкции против китайских компаний за поставки в Россию, пишет Financial Times. Речь о компаниях, занимающихся разработкой полупроводников, микрочипов и электроники, которые могут быть использованы при создании вооружения. Если ограничение удастся согласовать со всеми 27 странами ЕС, это станет первым случаем их применения против китайских компаний со стороны ЕС в антироссийских санкциях. 7 компаний из КНР включены в 11-й пакет санкций против РФ.

● Председатель правления Mercedes-Benz заявил, что компания не покинет Китай даже в случае вторжения Пекина на Тайвань. “Это было бы немыслимо почти для всей немецкой промышленности” — заявил топ-менеджер.

● МИД Турции: "Анкара не присоединится к санкциям США и «Европейского Союза» против pоссии." "Мы исходим из своей выгоды и собственного процветания. При этом пристально следим за исполнением положений «Конвенции Монтрё»", — заявил министр иностранных дел страны Чавушоглу.

● Авиация Иордании атаковала фабрику по производству наркотика каптагон в провинции Дераа в Сирии. По фабрике нанесен ракетно-бомбовый удар. Режим Асада и Иран поставили на промышленные рельсы производство наркотиков. Это главная статья бюджета режима Асада.

● «Ашан» запретил продавать калорадские ленты и всю остальную символику орков, сотрудникам также нельзя носить патриотические фашистские атрибуты на рабочих местах.

● Китайський космічний модуль 週期數 2 повернувся на землю після 272- денного випробування на орбіті нової системи регенерації кисневого забезпечення космічних апаратів. Всі 17 тестових тварин загинули.

● Эрдоган сообщил о реализации проекта «Большой Стамбульский тоннель», который станет третьим после «Мармарая» и Евразийского тоннелем, проходящим под Стамбульским проливом. Большой стамбульский тоннель соединит 11 различных линий железнодорожной системы. Ежегодно им будут пользоваться 6,5 млн человек.

● Согласно данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), за последние 3 месяца в Турции зафиксировано более 33.077 землетрясений

● Директор парка аттракционов в Оренбурге арестовали. 6 мая из-за падения карусели пострадали 19 человек

● Центральное правительство КНР добивается воссоединения с Тайванем мирным путем, однако с учётом попыток тайваньских сепаратистов при поддержке США обособить остров от материковой части страны, не исключает и иных методов — министр иностранных дел Китая Цинь Ган

● Евгений Пригожин торжественно открыл новое кладбище ЧВК Вагнера под Екатеринбургом

● Расходы россиян на образование детей выросли за год на 46%. Аналитики отмечают, что рост расходов связан с развитием тренда на получение дополнительного онлайн-образования

● В Узбекистане пройдут досрочные выборы президента — глава республики Мирзиёев. Ранее президент Узбекистана разрешил себе находиться на посту президента до 2040 года

● Саудовская Аравия сообщила о дефиците бюджета в первом квартале 2023 года в размере 770 млн дол., поскольку доходы от продажи нефти упали на 3% из-за снижения цен.

● Портфель из 38 акций, который составил ChatGPT, обогнал по доходности 10 ведущих британских фондов — Financial Times.

● Компания Virgin Galactic уже в июне отправит первых туристов в космос, пишет Reuters. Стоимость билета составляет $450 тысяч.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky, https://t.me/Ateobreaking

Картинки собрал у себя на странице Александр Осташко

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