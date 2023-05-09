Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:00
Просмотров: 106

Новини однією строкою

● На Москві та в т.о. Криму виявлено червоні хрести на дорогах. 

Новини однією строкою

● Заказы из Киева обеспечили работой жителей 55-тысячного города Эрншельдсвик в центральной части Швеции, где находится крупнейший завод техники BAE Systems Hägglunds, где производят боевые машины пехоты CV90, а также гусеничные бронированные вездеходы BvS10.

● Цены на Urals практически эквивалентны внутренним российским ценам. Экспорт становится крайне невыгодным и даже убыточным.

● Посол Германии в Украине говорит, шо ведутся перегворы о передаче БТР "Fuchs" и "Boxer".

● Европа может ввести санкции против китайских компаний за поставки в Россию, пишет Financial Times. Речь о компаниях, занимающихся разработкой полупроводников, микрочипов и электроники, которые могут быть использованы при создании вооружения. Если ограничение удастся согласовать со всеми 27 странами ЕС, это станет первым случаем их применения против китайских компаний со стороны ЕС в антироссийских санкциях. 7 компаний из КНР включены в 11-й пакет санкций против РФ.

● Председатель правления Mercedes-Benz заявил, что компания не покинет Китай даже в случае вторжения Пекина на Тайвань. “Это было бы немыслимо почти для всей немецкой промышленности” — заявил топ-менеджер.

● МИД Турции: "Анкара не присоединится к санкциям США и «Европейского Союза» против pоссии." "Мы исходим из своей выгоды и собственного процветания. При этом пристально следим за исполнением положений «Конвенции Монтрё»", — заявил министр иностранных дел страны Чавушоглу.

● Авиация Иордании атаковала фабрику по производству наркотика каптагон в провинции Дераа в Сирии. По фабрике нанесен ракетно-бомбовый удар. Режим Асада и Иран поставили на промышленные рельсы производство наркотиков. Это главная статья бюджета режима Асада.

● «Ашан» запретил продавать калорадские ленты и всю остальную символику орков, сотрудникам также нельзя носить патриотические фашистские атрибуты на рабочих местах.

● Китайський космічний модуль 週期數 2 повернувся на землю після 272- денного випробування на орбіті нової системи регенерації кисневого забезпечення космічних апаратів. Всі 17 тестових тварин загинули.

● Эрдоган сообщил о реализации проекта «Большой Стамбульский тоннель», который станет третьим после «Мармарая» и Евразийского тоннелем, проходящим под Стамбульским проливом. Большой стамбульский тоннель соединит 11 различных линий железнодорожной системы. Ежегодно им будут пользоваться 6,5 млн человек.

● Согласно данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), за последние 3 месяца в Турции зафиксировано более 33.077 землетрясений

● Директор парка аттракционов в Оренбурге арестовали. 6 мая из-за падения карусели пострадали 19 человек

● Центральное правительство КНР добивается воссоединения с Тайванем мирным путем, однако с учётом попыток тайваньских сепаратистов при поддержке США обособить остров от материковой части страны, не исключает и иных методов — министр иностранных дел Китая Цинь Ган

● Евгений Пригожин торжественно открыл новое кладбище ЧВК Вагнера под Екатеринбургом

● Расходы россиян на образование детей выросли за год на 46%. Аналитики отмечают, что рост расходов связан с развитием тренда на получение дополнительного онлайн-образования

● В Узбекистане пройдут досрочные выборы президента — глава республики Мирзиёев. Ранее президент Узбекистана разрешил себе находиться на посту президента до 2040 года

● Саудовская Аравия сообщила о дефиците бюджета в первом квартале 2023 года в размере 770 млн дол., поскольку доходы от продажи нефти упали на 3% из-за снижения цен.

● Портфель из 38 акций, который составил ChatGPT, обогнал по доходности 10 ведущих британских фондов — Financial Times.

● Компания Virgin Galactic уже в июне отправит первых туристов в космос, пишет Reuters. Стоимость билета составляет $450 тысяч.

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky, https://t.me/Ateobreaking

Картинки собрал у себя на странице Александр Осташко

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Коллаборанты готовятся к бегству из Геническа и Скадовска
Сегодня 07:43    27
В Україні сформували ще вісім ударних рот БпЛА
Сегодня 07:34    36
Інформація від Головнокомандувача ЗСУ
Сегодня 07:30    56
Медведчуку можуть заборонити займатися адвокатською діяльністю в Україні
Сегодня 07:25    46
Ракетна атака. Оперативна інформація
Сегодня 07:20    74
Апеляція ВАКС залишила Насірова в СІЗО
Сегодня 07:06    73
Оперативна інформація станом на 06.00 09.05.2023 щодо російського вторгнення
Сегодня 06:58    72
Праздник смерти
Сегодня 06:56    92
День пам'яті та примирення. 8 травня ми згадуємо всіх, хто загинув у Другій світовій війні
Сегодня 06:47    76
Контрнаступ простимулюють фінансово
Сегодня 06:28    101
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 