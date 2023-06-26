Новини однією строкою

● Державний секретар США не думає, що ми побачили «фінальний акт» дефікації збройного повстання на РФ, — ABC News.

● Так выглядят первые полосы мировых СМИ. Среди основных заголовков:

- "Мятеж ПВК "Вагнер" показал слабость путина",

- "путин унижен мятежом",

- "Мятеж, хаос и паника на улицах Москвы",

- "путин стремился к хаосу и нашел его",

- "Кратко продолжительный бунт в России".

● Финляндия увеличила оборонные расходы до максимума за последние 60 лет, они достигли $4,8 млрд (почти до 2% ВВП), — Стокгольмский международный институт исследований проблем мира.

● НАТО связывалась с Минобороны РФ из-за ситуации с ЧВК «Вагнер», — газета La Repubblica. По данным газеты, внимание НАТО было сосредоточено более чем на 1,4 тысячи ядерных боеголовок, готовых к немедленному применению.

● На фото іранський вантажний літак Іл-76ТД авіакомранії «Pouya Air» (EP-PUS) сідає в аеропорті «Внуково». Рейс Тегеран-Москва. Чомусь ніщо не заважає іранцям возити росіянам зброю, яка тероризує мирних українців.

● По состоянию на 25 июня Днепр в Херсоне вернулся в пределы русла. В области уровень воды превышает норму на 3 см - ГСЧС.

● В результате перестрелки у села Елизаветовка в Воронежской области были повреждены 19 домов

● Азербайджан и Казахстан будут сотрудничать в транспортировке казахской нефти по территории Азербайджана в обход России. Соответствующее соглашение подписали национальная компания Казахстана «Казмунайгаз» и государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).

● «На дне Каховского моря» — херсонский журналист Сергей Никитенко показал, как сейчас выглядит водохранилище

● Боевики ЧВК «Вагнер» во время недомятежа уничтожили 7 единиц российской авиации — спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «Этого, наверное, и боялись бойцы ЧВК, а потому превентивно уничтожили то, что было в небе. Авиация сегодня, тем более такая, которая есть у россии, может колонну на марше разнести очень быстро», — добавил он. Хоть какая-то польза...

● Лидер талибов утверждает, что они вернули женщинам Афганистана статус «свободных людей»

● Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов не исключил участия Александра Лукашенко в переговорах по мирному урегулированию (Как кого? В статусе нелигитимного?). "Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, впрочем, не исключено участие в этом процессе Лукашенко", — написал он в Facebook

● 23 июня: Активисты из Узбекистана потребовали отменить концерт российского певца Григория Лепса в Ташкенте. Сейчас: Узбекистанцы смогли добиться отмены концертов Дубцовой, Лепса, которые поддерживают путинскую войну.

● Северная Корея предложила России поддержку в борьбе с мятежом ЧВК «Вагнер»

● Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что «мемы с ним помогают людям справиться со стрессом, но вчера ему было не смешно от таких шуток».

● На 93-м году жизни скончался один из основателей партии «Яблоко», соавтор Конституции России Виктор Шейнис

● Летящий в сторону Москвы беспилотник со взрывчаткой приземлили в Курской области около деревни Гирьи, пишет Mash. По данным информации, беспилотник нёс кумулятивный заряд КЗ-6, который используют для атак на военное и промышленное оборудование. А при взрыве он может пробить железобетонные плиты толщиной до полуметра.

● Женщины в Санкт-Петербурге, одетые в красные платья, организовали шествие в поддержку Владимира Путина.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки собрали у себя на страницах Дмитрий Аннопольский и Александр Осташко

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