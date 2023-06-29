Новини однією строкою

● Хорватія визнала Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу.

● Японія відправила перші армійські позашляховики Isuzu SKW до України. “28 червня перші дві машини SDF “1/2 ton truck” вирушили до України. Японія продовжить надавати підтримку Україні“, – повідомили у міністерстві сил самооборони Японії.

● Польша поставит Украине свой первый наземный ракетный комплекс большой дальности. Польша отправит Украине ударные ракеты, которые могут поражать морские и наземные цели на расстоянии до 250 км.

● Будущее и законное место Украины — в НАТО, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте после встречи альянса в Гааге. «И мы продолжим поддерживать это направление», — сказал Рютте.

● Премьер-министр Италии Джорджия Мелони: «Европейский Союз должен уменьшить свою экономическую зависимость от Китая. Китай — системный противник Европы».

● 11 июля легендарный чешский вратарь Доминик Гашек собирается выступить в Европарламенте, где намерен призвать не допускать никаких российских спортсменов до европейских соревнований.

● Первые 14 танков Abrams прибыли в Польшу. Всего страна закупила у США 366 танков Abrams, из них 250 в самой современной версии SEPv3. Польша также закупила 1000 южнокорейских/польских танков K2/K2PL.

● "С самого начала я говорил – предоставьте Украине все, что стреляет, пока это не ядерное оружие. Любое другое оружие, которое у нас есть, должно быть доступно украинцам. Будь то истребители F-16, или ракеты ATACMS – все, что мы имеем", - Сенатор-республиканец США Джим Риш.

● Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Литва купила 2 системы ЗРК NASAMS, которые будут переданы Украине. Литва також передає 10 бронетранспортерів M113 та боєприпаси, — міністр оборони Литви.

● Блинкен встретился с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана.

● "Імовірність передачі Україні ATACMS досить висока", — сказав сенатор США Джим Ріш в інтерв'ю "Голосу Америки". Він додав, що американські законодавці продовжують тиснути на адміністрацію Байдена. За словами Ріша, "вони вже активізувалися".

● Стремление Украины к возвращению своих земель в международно признанных границах 1991 года отвечает позиции Китая об уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран. Об этом заявил посол КНР в Евросоюзе Фу Конг в интервью Al Jazeera. На вопрос о поддержке целей Киева, которые включают освобождение всех оккупированных россией регионов, в том числе аннексированного в 2014 году Крыма, дипломат сказал: "Почему бы и нет".

● Два российских военных корабля вчера приблизились к береговым водам Тайваня. Тайваньские военные подняли в воздух самолеты для наблюдения за ними, а также активировали ракетные системы береговой защиты до тех пор, пока корабли не убрались назад. Попытка лизнуть хозяину.

● Ситуация с экспортом нефтепродуктов в России – падение на 10.5% г/г в 2022 с 2.82 до 2.52 млн баррелей в день. Доля России в мировом экспорте нефтепродуктов снизилась с 11.5 до 10.1% по данным BP. Проблема нефтепродуктов в том, что они не нужны ни Китаю, ни Индии

● Годовые бюджеты, млрд руб

Калмыкия: 24,4

Алтай: 31,7

Ингушетия: 32,0

Карачаево-Черкесия: 33,8

Адыгея: 37,3

Чукотка: 42,8

Псковская обл: 45,1

Северная Осетия-Алания: 46,8

Костромская обл: 47

...

ЧВК Вагнер: 196,4

@Segozavr

● Европейский центральный банк потребовал у иностранных банков из России ускорить уход из страны — Bloomberg. Глава набсовета ЕЦБ Энриа заявил, что банкам нужно принять «чёткие дорожные карты» по уходу из России и регулярно отчитываться о ходе их выполнения перед своими органами управления.

● Финляндия планирует ужесточить для россиян въезд в страну. Правительство страны считает, что «поездки российских граждан всё ещё ставят под угрозу международные отношения Финляндии».

● В правительстве Чехии заявили, что на их складах все еще остается довольно много военной техники, которую можно передать Украине. На данный момент Чехия передала для ВСУ 24 танка, 76 БМП, 645 противотанковых управляемых ракет, 16 спецавтомобилей для систем ПВО, 57 тысяч артиллерийских боеприпасов и 144 зенитных орудия.

● Саудовский телеканал «Аль-Хадас»: российская военная полиция задержала главу отделения ЧВК «Вагнер» в Эс-Сувейде на юге Сирии, а также троих «высокопоставленных командиров» ЧВК на авиабазе Хмеймим. Полиция также приходила в представительства ЧВК в Дейр-эз-Зоре, Хаме и Дамаске.

● Власти Молдовы запустили процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ.

● Российская нефть марки Urals в июле будет торговаться ниже потолка, установленного странами G7, показывают расчеты трейдеров — RTRS.

● Зарегистрирована первая в мире смерть человека, заразившегося вирусом Оз. По данным Национального института инфекционных заболеваний Японии, вирус Оз впервые выявили у клещей Amblyomma testudinarium в 2018 году. Согласно прошлогоднему исследованию японских ученых, это новый тоготовирус, способный заражать людей и других млекопитающих.

● Жители Южной Кореи стали младше на год-два из-за перехода на международный стандарт подсчёта возраста. Раньше в стране человеку исполнялся один год при рождении, а ещё год добавлялся с наступлением нового года.

● Власти Каталонии обязали общественные бассейны разрешить женщинам посещать бассейны топлес. Ходить топлес позволяет закон о равенстве 2020 года, но некоторые бассейны всё равно продолжали запрещать это делать.

● Норвегия одобрила разработку 19 новых месторождений нефти и газа в Северном и Норвежском морях с суммарными инвестициями в 200 млрд крон ($18.6 млрд).

● Китайская солнечная энергетика теперь в два раза превышает мощность угольной энергетики. Согласно новому отчету, солнечная энергия растет на 33,7% в годовом исчислении и в настоящее время вдвое превышает мощность угольной энергетики в Китае.

● Уголовный сходняк, называющий себя "Госдума" принял в законопроект об принудительном привлечении школьников к общественно полезному труду. Одновременно из закона "Об образовании в Российской Федерации", будет исключена норма о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей.

● "Российские власти считают невозможным отказаться от достижения целей специальной военной операции на Украине", - заявил военный преступник Сергей Лавров, называющий себя "глава МИД РФ". Цели специальной военной операции планируется определить до 2035 года.

● В Татарстане, Саратове и Ульяновске перестала работать сеть МТС. Навсегда или временно, пока не сообщается.

● Как постановила группа криминальных авторитетов, называющих себя "Верховный суд РФ", перевод биткоинов с виртуального счета на банковские счета с конвертацией в рубли должен считаться легализацией преступных доходов.

Джерело: facebook.com/annopolsky, https://t.me/shipilovnews/1185

Картинки собрали у себя на страницах Дмитрий Аннопольский и Александр Осташко

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