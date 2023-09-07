Новини однією строкою

● В результате обстрела Константиновки со стороны противника 17 людей погибло, ранен 34 человек — Офис Генпрокурора

● США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в рамках испытания — заявление базы космических сил.

● Ереван, по данным Радио Азатутюн, впервые предоставит Украине гуманитарную помощь.

● CNN: Госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший 6 сентября с визитом в Киев, объявит в украинской столице о новом пакете помощи Украины на общую сумму более 1 млрд долларов.

● Суд Евросоюза отклонил иски бизнесменов Дмитрия Пумпянского, Геннадия Тимченко, Михаила Гуцериева и Тиграна Худавердяна, оспаривавших санкции ЕС.

● В Армении пройдут совместные армяно-американские учения.

● Польща замовила ЗРК Narew. На оборонно-промисловій виставці MSPO-2023 польський уряд уклав контракт на постачання 23 батарей ЗРК малої дальності Narew.

● Airbus та Korea Aerospace Industries підписали угоду про початок серійного виробництва бойових гелікоптерів LAH. Airbus поставлятиме KAI необхідні комплекти серійного виробництва.

● Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Северная Корея «заплатит цену», если предоставит России оружие для использования на Украине.

● Польща стала першим міжнародним клієнтом компанії RTX, яка поставить новітній радар LTAMDS. Перспективний радар LTAMDS розроблявся для ЗРК Patriot.

● Правительство Великобритании включит ЧВК "Вагнер" в перечень террористических организаций. Об этом заявила глава МВД королевства Суэлла Браверман. По словам Браверман, деятельность частной военной компании в Украине и в Африке создает "угрозу глобальной безопасности".

● Delfi: Минобороны Латвии намерено заминировать границы с РФ.

● Міністерство закордонних справ Китаю офіційно підтвердило, що Сі Цзіньпін не буде присутній на саміті G20, який відбудеться в Нью-Делі, Індія, з 9 по 10 вересня.

● Россияне массово скупают телевизоры. Их продажи исчисляются миллионами и демонстрируют солидный рост по сравнению с 2022 годом — данные «М.Видео-Эльдорадо». В период с 1 января по 31 августа в России было продано на 40% больше ТВ, чем за первые восемь месяцев 2022 года. За отчётный период россияне купили 5 млн телевизоров.

● В марте и апреле 2022 года, когда доллар стоил около 120 рублей, наблюдалась аналогичная ситуация. Россияне массово скупают технику, чтобы вложить свои деньги в что-нибудь относительно ценное, отмечают аналитики.

● Цены на квартиры в 1 полугодии 2023 г. выросли в России до 110 000 руб. за 1 м2. Это на 86% больше, чем в 1 пг 2019 г., когда цена была 59 000 руб. и жилье начало активно дорожать. Номинальные доходы россиян выросли с тех пор лишь на 38%. Доступность жилья снизилась.

● Военную службу по контракту начнут предлагать россиянам с просроченными кредитами. Для этого военкоматам предоставят доступ к закрытой части базы судебных приставов (ФССП), пишут СМИ. За участие в войне должники смогут заморозить и в последующем списать имеющиеся у них долги.

● 70% строящегося жилья в России стоят нераспроданными. Из-за падения спроса может обрушиться строительная отрасль. Тем временем власти собираются ужесточать условия льготной ипотеки, опасаясь тотальной закредитованности застройщиков и населения.

● В Камчатском крае с 1 сентября остановлены Полёты на чешских самолётах L-410, рассчитанных на 17–19 мест, остановлены в Камчатском крае из-за нехватки запчастей.

● Рубль движется в коридоре, который приведёт к 130 рублям за доллар к концу года, заявил экономист Игорь Липсиц.

● В Тихом океане 4 сентября акулы атаковали катамаран русской кругосветной экспедиции Russian Ocean Way. Хищники пробили задний левый баллон. Экипаж отправил сигнал SOS и был спасен проходящим панамским сухогрузом. Катамаран затонул.

● Похоже, что вся история СССР - это фантазии коммунистов. Например, что граненый стакан изобрела скульптор Мухина. Страницы каталога богемской компании Rindskorf, 1915

● А. Дуда: Польша в следующем году выделит на оборону более 4% ВВП (30,5 млрд евро).

● Британія передає Україні розвідувальні машини Scimitar. Фахівці компанії RBSL відправились в Європу для допомоги військовослужбовцям британської армії у підготовці розвідувальних машин Scimitar Mk.2 до відправки в Україну.

● Diehl Defence планує значно наростити виробництво систем ППО IRIS-T та ракет до них. З 2024 року підприємство планує робити приблизно 400–500 ракет на рік

● Сполучене Королівство пришвидшує процес прийняття танка Challenger 3 на озброєння. Рішення прийняте на фоні війни в України, та пришвидшення модернізації сухопутних сил Сполученого Королівства.

● Юань CNY закрыл дневные торги во вторник на уровне 7,3088 за доллар, упав на 374 пункта по сравнению с предыдущим торговым днем.

● Керівництво Північної Кореї збирається запропонувати РФ військову допомогу в обмін на продовольство. Головне питання - логістика. Поки що Китай категорично заперечує проти транспортування через його територію боєприпасів з 15-20 річного терміну зберігання.

● Новак: Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки до конца декабря 2023 года. И как тут не продлить, когда некуда продавать

● В России начали предлагать услуги страхования «от атаки дронов»

● Бельгийская компания Etex, являющаяся одним из европейских лидеров по производству строительных материалов, вышла из россии — посольство Украины в Бельгии

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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