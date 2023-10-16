Новини однією строкою

● ВМС Турции проведут учения в Восточном Средиземноморье с 16 по 20 октября.

● Из ФРГ будут выдворять сторонников ХАМАС "всеми законными средствами", заявила глава МВД Германии. Она добавила, что немецкие правоохранители делают все, чтобы пресечь попытки правонарушений со стороны симпатизирующих радикальным исламистам лиц.

● США и ЕС пытаются продвинуться с планом по использованию доходов от замороженных российских активов для восстановления Украины. Союзники используют совместный саммит 20 октября в Вашингтоне, чтобы снова выразить поддержку Украине. Также союзники собираются пообещать бороться с попытками обхода ценового ограничения на экспорт российской нефти.

● WSJ: Путин - один из немногих мировых лидеров, который не позвонил Нетаньяху, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью более 1300 израильтян, убитых ХАМАСом во время этой атаки.

● ЦАХАЛ дала жителям северной части сектора Газа дополнительное время, чтобы эвакуироваться на юг региона. Мирные жители смогут сделать это сегодня до 13.00. В это время израильская армия не будет проводить никаких операций в районе шоссе, ведущего на юг.

● У Венгрии снова проблемы - София ввела новый налог на российский газ, поэтому платить за него Венгрия будет больше.

● Дан официальный приказ авианосцу Эйзенхауэр подойти к берегам Израиля, чтобы присоединится к авианосцу Форд. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники в правительстве США.

● Хезболла захватила израильский военный пост в районе Рахаб на ливанской границе и подняла флаг. Телевидение Израиля сообщает, что «война с Хезболлой фактически началась». Над опорным пунктом поднят так называемый "флаг мести" Хезболлы.

● ЦАХАЛ сообщает, что информация о захвате "Хезболлой" укрепленного пункта на территории Израиля не соответствуют действительности.

● Доминик Торчинский, депутат Европарламента: Польша не будет принимать мигрантов-мусульман. И правильно. У страны будет меньше проблем. Поляки видят что происходит в странах которые их принимают. Сначала они просят помощи, потом - диктуют условия. Ноль мусульман, ноль - терактов.

● Международный аэропорт Алеппо выведен из строя — Минобороны Сирии. Израильские удары остановили работу сирийского аэропорта в Алеппо. В Минобороны страны сообщили, что ВВС Израиля атаковали воздушную гавань со стороны Средиземного моря, к западу от Латакии.

● Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг республики в Ханкенди (Степанакерт), сообщило информационное агентство АзерТАдж.

● Действия Израиля вышли за рамки самообороны, — глава МИД Китая.

● Молчание Лукашенко по поводу войны в Израиле имеет простое обьяснение: на следующей неделе в Минск прибудет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, которого будут принимать на самом высоком уровне. Перед визитом Мохбера власти решили помолчать, дабы не сказать лишнего, но теперь наверстают упущенное. Визит Мохбера в сегодняшней ситуации говорит сам за себя.

● Война Израиля против ХАМАСа уже привела к двум футбольным скандалам в Европе. Защитник национальной сборной Франции Жан-Клер Тодибо намеренно улыбался во время минуты молчания в честь погибших израильтян и учителя в школе в Аррасе. Минута молчания была объявлена перед игрой между Францией и Нидерландами 13 октября. Теперь отличился Нуссаир Мизрауи – игрок мюнхенской «Баварии» и сборной Марокко, который солидаризировался с палестинцами. Пикантная деталь: «Бавария» особенно гордится важной ролью, которую сыграли в истории команды немецкие евреи. Имеется в виду многолетний президент команды Курт Ландауэр. В составе команды теперь выступает и и израильский вратарь Даниэль Перец. Тодибо уже требуют изгнать из сборной Франции. Скандал вокруг Мизрауи только разгорается.

● Катарская группа, возглавляемая шейхом Джассимом бин Хамадом Дж. Дж. Аль Тани, отозвала свое предложение о покупке "Манчестер Юнайтед", что открывает путь для британского миллиардера Джима Рэтклиффа, который в конечном итоге получит контроль над знаменитым футбольным клубом. Катарцы предлагали за команду более 6,1 млрд. долл., в то время как ее текущая рыночная стоимость составляет 3,3 млрд. долл. Это предложение не удовлетворило владельцев клуба.

● В ответ на поддержку ХАМАСа студентами Гарварда и «молчания ягнят» самого университета, братья Офер, израильские миллиардеры, которые раньше состояли в совете попечителей, вышли из него и заявили об отмене пожертвований университету.

● Производитель HIMARS компания Lockheed Martin анонсировала их модернизацию. Это даст возможность наносить глубокие удары с помощью наступательного огня по движущимся в сложных условиях целям.

● Турция отвергла задолжность перед Россией за поставки газа в $27,5 млрд. Об этом заявила турецкая нефтегазовая компания BOTAŞ. В компании считают, что такие «злонамеренные» обвинения призваны «нанести урон» BOTAŞ на международной арене и «снизить ценность ее бренда».

● В Австралії заборонили дитячі і дорослі московські ансамблі на фестивалях, аби не травмувати українців.

● Байден: Террористическая атака на Израиль обнажила болезненные воспоминания и шрамы, оставленные тысячелетиями антисемитизма и геноцида еврейского народа. В этот момент мы должны быть предельно ясны: мы поддерживаем Израиль и еврейское сообщество.

● Boeing срочно отгрузил Израилю 1000 JDAM-ов в рамках союзного договора с США.

● Прем'єрка Латвії назвала Росію головною загрозою для північноєвропейського регіону.

● Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти объявил, что любой, кто публично восхваляет ХАМАС или Исламский джихад, будет приговорен к 5 годам тюремного заключения. Этого мало, всех, кто поддерживает террористов нужно депортировать из Франции, они потенциальная угроза гражданам.

● Россия вошла в топ самых опасных стран для инвестиций и получила столько же баллов как и Сомали, Куба, Аргентина, Гана. Самые опасные в рейтинге - Венесуэла и Белоруссия, с ними рядом Ливан и Сирия.

● Россия перебрасывает корабли Черноморского флота из Севастополя в другие порты Крыма.

● Дуров отказался блокировать канал ХАМАС в Telegram.

● В отличии от Илона Маска Марк Цукерберг на своей платформе (Фб) ограничивает деятельность пропагандистов. Хамас.

● Согласно сообщениям, похоже, что Израиль спешит выставить на боевое испытание лазерную систему противовоздушной обороны Iron Beam. Это первое боевое использование лазеров в ПВО

● Ізраїль відновив водопостачання півдня Сектора Ґази, — радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю CNN. За словами Саллівана, сьогодні ізраїльська сторона поінформувала його, що раніше перекриті водопроводи знову включені.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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