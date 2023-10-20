Новини однією строкою

● США продолжат поставлять ATACMS Украине на постоянной основе. Подлежащих списанию ракет с кассетной боевой частью на складах более двух тысяч, сообщили в Пентагоне.

● «Я прихожу в ярость, когда слышу, как Путин направо и налево раздаёт предупреждения о том, что жертвами военной конфронтации станут мирные жители. Просто невозможно быть более циничным», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

● Черноморские соседи начали расчищать украинские торговые пути от рашистских мин. Минно-тральная группа ВМС Болгарии и Румынии начала траление Черного моря у берегов Болгарии на маршруте нового украинского морского коридора.

● Казахстан перестал поставлять России 106 наименований товаров из-за с западных санкций, заявил вице-министр Казахстана Кайрат Торебаев. «Это дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция», — уточнил он.

● Французька оборонна компанія Nexter збільшила темпи виробництва самохідних гаубиць Caesar до шести одиниць на місяць та пропонує покращити цей показник.

● Власти Финляндии заблокировали три сделки по продаже недвижимости россиянам из соображений национальной безопасности. В Минобороны страны пояснили, что объекты были расположены вблизи границы с Россией на юго-востоке и их приобретение «помешало бы защите территориальной целостности Финляндии».

● Пашинян, выступая в Европарламенте, обвинил Россию в покушении на независимость страны, а также заявил о неэффективности ОДКБ и «серьезных вопросах» к российским миротворцам, которые никак не препятствовали действиям Баку, несмотря на то, что предотвращение военных конфликтов является их прямой обязанностью, пишет Ateo. При этом Пашинян подчеркнул, что «Армения никогда не предавала своих союзников».

● Министерство обороны Украины сообщило, что на вооружение в ВСУ принято три модификации западных танков Leopard.

● Лавров посоветовал россиянам отдыхать в КНДР, пишет РИА Новости. Единственные открытые для туристов места в Северной Корее — пляж на курорте «Мазон» и горнолыжный курорт «Масик». Для посещения страны необходимо получать специальное разрешение.

● Цены на нефть упали утром в четверг после того как страны ОПЕК+ не проявили никаких признаков поддержки призыва Ирана к нефтяному эмбарго в отношении Израиля.

● Джо Байден планирует запросить у Конгресса около $60 млрд на помощь Украине для первой половины 2024 года. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

● Депутаты городской думы Риги постановили снести установленный в центре латвийской столицы памятник советскому академику Мстиславу Келдышу.

● США временно снимают санкции с венесуэльской нефти, газа и золота после подписания Барбадосских соглашений. При этом в администрации США отметили, что ослабление санкций не касается замороженных активов Венесуэлы и нефтяной компании CITGO. Процесс снятия санкций обратим, если Венесуэла не выполнит обязательств по проведению выборов. Источники в правительстве США говорят, что рассчитывают на дополнительное поступление до 500 тыс баррелей в день на рынок из Венесуэлы.

● Начальник Генштаба ВС Ирана и глава Минобороны РФ договорились сотрудничать в сфере оказания помощи пострадавшим в палестино-израильском конфликте.

● Российские военные перебросили боевых дельфинов, чтобы использовать их для борьбы со спецназом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму, сообщила газета британского Королевского флота Naval News.

● Стоматологические услуги в РФ подорожают минимум на 30% уже к Новому году. По данным Mash, основную часть материалов на рынке занимала продукция иностранных компаний. После их ухода из России ассортимент значительно сократился и упал в качестве, а стоимость материалов стали выше.

● В Татарстане хотят привлекать подростков к труду на вредных и опасных производствах. По предложению депутатов, подростки смогут работать там по срочным трудовым договорам для прохождения практики, а после завершения обучения им может быть предоставлено полноценное трудоустройство на этих предприятиях. Инициатива вызвана острым дефицитом рабочих на предприятиях.

● Германия уступила требованиям Франции по поводу реформы рынка электроэнергии ЕС. Франции будет разрешено финансировать продление срока службы своих АЭС. По иронии судьбы, Германия все свои АЭС закрыла, хотя они были в 2 раза эффективнее, чем французские.

● Турция увеличивает бюджет национальной обороны на 2024 год с $16 млрд до $40,5 млрд.

● США продолжат политику ограничения ракетной программы Ирана.

● Страны G7 намерены обсудить варианты введения запрета на российские алмазы. По данным Reuters, самым строгим является предложение Бельгии, которое предполагает запрет на российские бриллианты весом от 1 карата и необработанные камни весом не менее 1,4 карата.

● Суд в США рассмотрит иск на $1,7 млн из-за поставки российской нефти компанией, аффилированной с подсанкционным олигархом Гуцириевым

● Франція потроїть виробництво 155-міліметрових боєприпасів, щоб збільшити постачання в Україну.

● Министерство финансов США сегодня ввело санкции в отношении 10 ключевых фигур движения ХАМАС в секторе Газа, на Западном Берегу и во всем мире, уделяя особое внимание финансированию экономической деятельности террористической организации.

● Срок выплаты долга компании Country Garden истек, а признаков оплаты не последовало, что усилило ожидания того, что крупнейший частный застройщик Китая допустил дефолт по своим оффшорным обязательствам.

● Лукашенко не хочет возвращать кредит россиянам. Республика Беларусь не рассчиталась по своим еврооблигациям с российскими инвесторами. Страна задолжала около $200 млн конгломерату инвесторов из 200 физических и 30 юридических лиц.

● Откуда у ХАМАС деньги на ракеты? За последние 30 лет Палестина получила более $50 млрд иностранной помощи, в надежде на прекращение террора. Похоже на политику Wandel durch Handel Меркель в отношении Путина. С тем же результатом. - @Segozavr

● «Доверие к словам Хамаса, как доверие к словам Путина». Риши Сунак, премьер-министр Великобритании

● Президент Европарламента: Мы призываем МУС выдать ордер на арест Лукашенко.

● На нову версію комплектів JDAM, які збільшують дальність та точність авіабомб, встановлять двигуни TDI-J85. Вони мають збільшити дальність застосування авіабомб "у 20 разів".

● В Москве открыли ракетный завод среди жилых домов в 5 км от МКАД. Так власти хотят решить проблему безработицы в спальном районе. В московском районе Некрасовка, на территории индустриального парка «Руднево», открылся завод по производству ракет ПВО площадью 93,7 тыс кв. м. Там разместятся «участки обработки, сборки и испытаний выпускаемой продукции».

Джерело: facebook.com/annopolsky

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