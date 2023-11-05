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Новини однією строкою

Новини однією строкою

● Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что время для мирных переговоров между Украиной и россии ещё не пришло, но «политическое перемирие» необходимо. Также он признал, что внимание к войне в Украине снизилось, однако только на уровне СМИ, а не властей стран G7.

● Еврокомиссия скоро представит 12-й пакет санкций ЕС против России с новыми запретами на импорт и экспорт и ужесточением потолка цен на нефть, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

● Эрдоган заявил, что в конце ноября ожидается визит президента Ирана Раиси в Турцию (TRT Haber).

● У болотах відбулися невдалі випробування носіїв ядерної зброї «Ярс» і «Булава». За даними Головного управління розвідки, під час випробувань 1 листопада міжконтинентальна балістична ракета РС-24 «Ярс» збилася з курсу, як і попереднього разу — 25 жовтня. Невдало завершився і запуск балістичної ракети РСМ-56 «Булава» 25 жовтня з підводного ракетного крейсера «Борей».

Новини однією строкою

● В Украину доставлено 8 САУ Archer, ещё 4 будут доставлены в ближайшее время, - Минобороны Швеции.

● Президент Португалии палестинскому послу: "Вы не можете винить Израиль, потому что начали это сами".

● Представники США і ЄС обговорюють із Україною можливість переговорів з РФ – NBC.

● 5 северных стран - Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия и Исландия договорились о сотрудничестве в депортации нелегальных мигрантов и их репатриации.

● Пакистан продолжает депортацию более 1,73 миллиона афганских беженцев. У погранпереходов находятся толпы людей, и вереницы грузовых машин. Власти Пакистана начали снос временных жилищ, «чтобы они не вернулись».

● «Я ошибся со сроками, но Украина все равно освободит Крым» – Бен Ходжес.

● Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Хания призвал Египет открыть границы и позволить палестинцам "бежать от войны". Как пишет The Wall Street Journal, с таким заявлением главарь ХАМАСа выступает впервые. Ранее он, напротив, призывал жителей Газы не "вестись на сионистскую пропаганду".

● Microsoft объявила, что проведет расширение своего штата разработчиков в Израиле и набирает новых работников.

● А ранее Intel объявил, что в эти тяжёлые времена решил поддержать своих работников и объявил, что выплатит им дополнительные 5000$.

● Аркадий Ротенберг, уехав из РФ в ОАЭ забрал с собой детей и всех внуков.

● Якщо выдалити традиційний арабсько-терористичний булшіт із тривалої промови Насралли, залишиться одна теза: «Навіть найближчих союзників ХАМАС не поставив до відома про свою атаку(…) Це не регіональне, а суто палестинське питання і палестинська боротьба». В перекладі на людську мову: «Самі влізли в цю халепу, самі й вигрібайте».

● США выделяют Украине новый пакет помощи на 125 миллионов долларов, он предусматривает поставки вооружений из арсеналов Пентагона — Блинкен. США передают Украине со складов боеприпасы для ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, ПТРК, теплую одежду, закупят средства борьбы с БПЛА — Пентагон. Военная помощь Украине помогает США создавать рабочие места, укреплять индустриальную базу и является разумной инвестицией — Пентагон.

● В Германии "четко дали понять Путину: мы продержимся дольше, свобода победит", говорит глава спецштаба по Украине Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг. "…в бюджете ФРГ на военную помощь Украине "уже заложены средства до 2032 года, что свидетельствует о нашей решимости".

● Премьер-министр Израиля отверг любое временное прекращение огня с ХАМАС, которое не будет включать освобождение израильских заложников. Биньямин Нетаньяху также заявил в телеобращении, что Израиль "не позволит поставлять топливо в Газу".

● США ввели санкции за отмывание денег в криптовалюте против гражданки России.

● Белый дом признал, что сокращает пакеты помощи Украине из-за истощения ассигнованных Конгрессом средств. «Поки що ми надаватимемо малі пакети військової допомоги, щоб розтягнути решту можливостей підтримувати Україну на якомога довше» — прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр. За її словами, сьогоднішній пакет практично вичерпав додаткові бюджети на постачання Києву, які залишилися в адміністрації Байдена.

● Комиссия по Чрезвычайно ситуации Молдовы приняла решение (основываясь, в том числе на отчете представленном SIS /спецслужбой/ и с учетом национальной безопасности) - аннулировать регистрации всех кандидатов партии "Шанс" (ударная сила №1 москвы сегодня в Молдове) на выборах в местные органы власти 5 ноября с.г.

● Палестинская сторона попросила отложить визит президента Махмуда Аббаса в Россию, который ранее был запланирован на 15 ноября.

● В период с января по сентябрь 2023 года в Федеральной службе судебных приставов (ФССП России) находился 21 100 000 исполнительных производств (Двадцать один миллион и сто тысяч исполнительных производств) о взыскании задолженности с физических лиц в пользу банков.

● Показатель иностранных инвестиций в Китай стал отрицательным впервые с 1998 года, что свидетельствует о том, что компании Запада выводят деньги из страны из-за геополитической напряженности. При этом глава Минфина США Йеллен утверждает, что принуждение выбирать между США и Китаем приведет к катастрофическим последствиям. Политика, очевидно, ведет к дополнительному удару по рынку долга США, в который много инвестирует Китай.

Новини однією строкою

● У найближчі роки Литва планує витратити понад 3,1 млрд євро на поповнення власних військових запасів. Основна частини закупівель складатиметься з боєприпасів.

● КПП Ивангород — главный пункт пропуска между Россией и Эстонией — закроют для автомобилей с 1 февраля.

● Кувейтская "Аль-Джарида" утверждает, что Вашингтон предупредил аятоллу Али Хаменеи, что вступление "Хизбаллы" в войну с Израилем будет означать объявление Ираном войны США. Предупреждение якобы было сопровождено спутниковыми снимками иранских баз и складов вооружений в Иране, Ираке, Сирии и Ливане.

● Евреи Франции хотят переехать на Корсику, где с 7 октября не зафиксировано ни одного акта антисемитизма.

● Спартц прибула в Україну. Етнічна українка, завзята трампістка, ненависниця Єрмака, прихильниця жорсткого контролю за використанням американських грошей в Україні, людина з синдромом Аспергера.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки про роиссю от Александра Осташко

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Новости портала «Весь Харьков»

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