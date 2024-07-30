Через рекордну спеку врожай ранніх зернових скоротиться на 5%, пізні культури втратять близько 15%

В. о. міністра аграрної політики Тарас Висоцький:

"Зараз завершуються збір ранніх зернових культур, пшениці та ячменю та інших. Постраждали на 10-15% південно-східні регіони, зменшилася врожайність.

Але в центральних і північних регіонах ситуація краща, тому в середньому показник по країні буде десь на 5%", — сказав Висоцький в етері телемарафону.

Вплив на пізні зернові, кукурудзу, сою та соняшник, за його словами, буде більш значним. Втім, не у всіх регіонах врожайність цих культур постраждала через спеку.

**Попри примхи погоди, будемо не лише із зерном, а й із цукром, впевнена експертка у галузі сільського господарства центру "АГРО ПЕРСПЕКТИВА" Лариса Гук.

Джерело: https://t.me/znua_live/159662

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