Новини однією строкою

● После всеобщих местных выборов 5 ноября спикер парламента, лидер правящей партии Игорь Гросу заявил на брифинге для прессы, что «Европа победила в Республике Молдова в большинстве населенных пунктов».

● Германия готова взять на себя роль лидера в НАТО для противодействия агрессии россии.

● Газохранилища ФРГ заполнены на 100%. Власти рассчитывают, что это соответствует потреблению за 2-3 зимних месяца со средней температурой.

● По данным европейского объединения операторов газовой инфраструктуры GIE, хранилища в ЕС также почти полны.

● Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал немцев встать на защиту немцев, евреев и граждан европейской интеграции. И занять четкую позицию против процессов мусульманизации.

● Экс-президент Чехии Милош Земан назвал дружбу с путиным главной ошибкой в своей политической карьере.

● С помощью россии. КНДР готовится к третьей попытке запуска шпионского спутника, - Yonhap.

● Американская атомная подводная лодка из серии «Огайо» прибыла на Ближний Восток, — сообщает Центральное командование США.

● Мусульмане-бедуины из клана Абу-Аса объявили кровную месть террористам ХАМАС. Они пообещали 1 млн $ каждому в Газе, кто выдаст им террористов, которые 7.10 схватили члена их семейного клана возле кибуца Реим, раздели догола, а потом зверски избили и убили. "Кровь за кровь"

● Премьер-министра Иордании: Иордания будет рассматривать любые попытки выселить палестинцев из сектора Газа или с Западного берега как объявление войны.

● По итогам 2022 года россия заняла более трети мирового рынка производства алмазов. За 2022 год в мире было произведено 119,96 млн карат. Из них 41,9 млн пришлись на россию, что составляет 35% рынка. До этого доля россии в мировой добычи алмазов до 2022 года не превышала 33%.

● Среди экспортеров этих драгоценных камней лидерами стали Европа и Объединенные Арабские Эмираты — 75,2 млн карат и 89,4 млн карат - 22,7% и 27% от мирового экспорта соответственно. По объемам поставок в топе также оказалась россия (36,7 млн карат), Ботсвана (27,1 млн карат), Индия (26,1 млн карат), Канада (16,3 млн карат).

● российская нефть в последнее время продается по $74 за баррель при установленном Западом "потолке" в 60.

● Поступления в бюджет рф от газа и нефти в октябре удвоились, по сравнению с сентябрем, пишет Wall Street Journal.

● Директор ЦРУ Бернс прилетел в Израиль.

● Катар заключил 27-летнее соглашение о поставках 3 млн тонн сжиженного природного газа в год компании Sinopec из Китая.

● В Сенате Франции предложили штрафовать и сажать в тюрьму за «оскорбление» Израиля. Кроме того, за «прямую провокацию ненависти или насилия» против Израиля суды смогут сажать французов на срок до пяти лет и штрафовать на сумму до 100 тысяч евро.

● После встречи с главой Госдепа США Энтони Блинкеном, президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Палестинская национальная администрация (ПНА) готова взять контроль над сектором Газа, но только при условии, что будет достигнуто всеобъемлющее политическое соглашение.

● Швейцарія продовжує випробування німецької САУ RCH 155 та шведської САУ Archer в рамках програми модернізації артилерії. У 2022 році швейцарська армія відібрала три системи, одна з яких у перспективі повинна замінити гусеничну САУ M109.

● Турецкая авиакомпания Turkish Airlines перестанет предлагать на рейсах и в залах ожидания напитки Coca Cola и Fanta из-за конфликта в Палестине.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки про роиссю от Александра Осташко

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