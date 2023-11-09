Новини однією строкою

● Еврокомиссия официально рекомендует начать процесс переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС - Урсула фон дер Ляйен.

● Єврокомісія також рекомендувала надати Грузії статус країни-кандидата та розпочати переговори про вступ до ЄС з Боснією і Герцеговиною.

● Британское подразделение корпорации MBDA Group подписало контракт с польской Polska Grupa Zbrojeniowa на поставку компонентов и подсистем мобильных пусковых установок iLauncher и ракет CAMM-ER. Стоимость контракта - $5 млрд. Контракт включает передачу технологий и оборудования для производства.

● Страны G7 не смогли согласовать конкретного решения о санкциях в отношении импорта российских алмазов, договорившись лишь "активизировать консультации".

● Великобритания расширила санкционный список против россии, в него вошли 29 физических и юридических лиц. Санкции введены против российского союза промышленников и предпринимателей, УГМК, российской национальной перестраховочной компании, а также главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.

● Концерн Rheinmetall отримав від уряду Німеччини замовлення на виробництво близько 100 тисяч артилерійських мін для України.

● "россия начала войну в Украине и может прекратить её в любой момент, выведя свои войска и прекратив атаки. Пока этого не произошло, у США есть четкий план действий: помочь Украине защитить себя, привлечь россию к ответственности", сообщил Госсекретарь Блинкен.

● Страны G7 не будут возвращать россии её активы, замороженные после начала СВО, пока Москва не согласится выплачивать компенсации Украине — заявление G7.

● Україна отримала чеські РСЗВ Striga. На озброєння 61 окремої механізованої бригади надійшли чеські 122-мм реактивні установки залпового вогню Striga.

● Конституционная комиссия парламента Эстонии направила на первое чтение законопроект, который позволит использовать замороженные российские активы. Он позволяет использовать «в качестве авансового платежа за ущерб» активы людей и компаний. Мера может коснуться активов предприятий на €35 млн.

● В Конгрессе США также поддержали законопроект о передаче Украине замороженных активов рф. Решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией, сможет принимать президент США. После этого средства перейдут в специальный «Фонд поддержки Украины».

● Верховна Рада одобрила соглашение с Молдовой о строительстве моста через Днестр за 5 млрд гривен.

● Санкции против россии сохранятся вплоть до 2027 года — прогноз ЦБ рф.

● Объём кредитов россиян и бизнеса впервые превысил 100 трлн рублей, следует из данных ЦБ. С начала года показатель вырос на 19%. Теперь он составляет уже 67% ВВП.

● В 2023 году более 53% малых и средних предприятий в россии столкнулись с отказом иностранных банков в проведении платежей. За аналогичный период прошлого года о таких случаях рассказали 35% представителей МСП, пишут Известия.

● Франция намерена выделить еще €200 млн для фонда поддержки Украины, что даст украинской армии возможность продолжить закупки французских вооружений. Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

● Минторг США ввел экспортные ограничения против семи физических лиц и трех компаний в США и ОАЭ за поставки электроники в рф.

● Демократы, зарубили в Сенате пакет помощи Израилю, как и ожидалось. Они настаивают, чтобы пакеты помощи Израилю и Украине попали в единый билль и прошли голосование вместе. Республиканцы хотят раздельное голосование. Они требуют от Байдена и Украины доклада по стратегии завершения войны. Никто не хочет выливать деньги в предприятие, которое не имеет внятной конечной точки.

● G7 подтверждает поддержку Украины, санкции против россии остаются неизменными.

● Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, позволяющий передавать Украине часть замороженных российских активов.

● Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, высказывавшая в поддержку Палестины, перестала быть лицом всемирно известного французского дома моды Dior. Вместо нее компания наняла израильскую модель Май Тагер.

● Дети украинских беженцев получат в Молдове бесплатные медуслуги независимо от наличия или отсутствия у них статуса временной защиты, сообщили в Национальной компании медицинского страхования (CNAM).

● Страны НАТО останавливают участие в договоре о сокращении вооружений в Европе.

● Самолет Лаврова отказались пускать на встречу глав МИД ОБСЕ. Северная Македония не увидела возможности открыть свое воздушное пространство для самолета подсанкционного министра

● росія продовжує отримувати зброю з Європи та США, – Correctiv. російські торгові компанії залишили можливість закуповувати в Європі та США вогнепальну зброю та боєприпаси, - зʼясували розслідувачі з німецького проекту Correctiv. Журналісти підрахували, що з початку повномасштабної війни в Україні до росії було імпортовано майже 7300 одиниць вогнепальної зброї, включно з понад сотнею снайперських гвинтівок, а також майже вісім мільйонів патронів від американських та європейських виробників. Зброя потрапляла до росії не безпосередньо від західних виробників і, вочевидь, постачалася через посередників у третіх країнах, стверджують розслідувачі. Наприклад, після початку війни в Україні помітно зросли постачання мисливської та спортивної зброї з Німеччини до ОАЕ, Хорватії, Угорщини, Казахстану, Північної Македонії, Польщі та Узбекистану.

● В США сообщили, что зависимость от российского ядерного топлива представляет угрозу национальной безопасности.

● В Финляндии конфисковали имущество советника главы ОАК на 2,5 миллиона евро. Речь идет о Борисе Алешине, который также является председателем совета директоров компании "Кронштадт". ОАК объединяет все крупнейшие авиастроительные предприятия в рф, которые в том числе выпускают военные самолеты МиГ и "Сухой". "Кронштадт" в том числе производит военные дроны "Орион". Алешин включен в санкционный список ЕС. Всего у российского чиновника конфисковали два участка с объектами недвижимости в населенном пункте Лонгвик на юге Финляндии, они были куплены несколько лет назад. При покупке Алешин указывал, что любит рыбачить в этих местах/

● Китайский гигант BYD планирует построить завод электромобилей в Европе.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки про роиссю от Александра Осташко

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