Новини однією строкою

● CNN повідомила, що розсекречені документи Білого Дому свідчать, що група "Вагнера" надавала підтримку підрозділам Хезболи та Ірану.

● ЕС готовит план предоставления Украине долгосрочных обязательств по безопасности, - Bloomberg.

● Канада выделит для украинской армии почти 1 млрд долларов.

● Байден и Си Цзиньпин отказались участвовать в виртуальном саммите G20 с путиным.

● В Пентагоне опровергли информацию издания ABC News о том, что поставки Украине снарядов от НАТО упали на 30%.

● Экспорт российской нефти резко сократился в середине ноября после того, как США начали вводить санкции против «теневого флота». На неделе, завершившейся 19 ноября, танкеры вывозили из морских портов рф 2,7 млн баррелей в сутки — минимальный объем за последние три месяца, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные слежения за судами. По сравнению с предыдущей неделей объемы экспорта схлопнулись на 580 тысяч баррелей в день, или 16% — рекордно с начала июля.

● Премьер - министр Нидерландов Рютте лидирует в гонке на пост генсека НАТО, - Bloomberg.

● Остин: «путин не остановится, если возьмет Украину».

● Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году, рассчитывает на содействие россии в вопросе присоединения республики к объединению - новый посол Пакистана в россии Мухаммад Халид Джамали.

● Заявление правительства Израиля: Правительство Израиля взяло на себя обязательство вернуть всех похищенных домой. Ночью был утвержден первый этап реализации этого обязательства, в рамках которого, в течение 4 дней будут возвращены минимум 50 похищенных женщин и детей. На это время будут приостановлены боевые действия. Каждое освобождение дополнительных 10 человек приведет к дополнительному дню приостановки.

● Правительство Израиля, ЦАХАЛ и другие службы безопасности продолжат военные действия для возвращения всех похищенных, полного уничтожения ХАМАСа и гарантировать, что из Газы больше не будет исходить никакой угрозы Государству Израиль.

● Чехія отримала 14 танків Leopard 2A4 від Німеччини. Це часткова компенсація за військову допомогу, яку Чехія надала Україні.

● Парламент ЮАР принял решение о разрыве дипотношений с Израилем. Сообщается, что принятые меры якобы будет действовать до тех пор, пока Израиль не согласится на мирный план при участии ООН.

● В аэропорту Кишинева в багаже нескольких человек были выявлены детали для советской военной техники. Начато расследование.

● В рамках мирового соглашения Министерство финансов США заявило, что Binance будет назначен наблюдатель, который должен контролировать программу биржи по соблюдению санкций - The Washington Post. В течение этого времени Минфин США будет иметь доступ к данным и системам Binance.

● Binance закрыла россиянам доступ к новому Web3-кошельку.

● Два роскошных дома в Гонконге, которые принадлежат главе компании-застройщика China Evergrande Group Хуэй Ка Яну, конфискованы кредиторами.

● Новый президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что действующее правительство перед выборами искусственно занизило цены в стране, чтобы попытаться максимизировать количество голосов. Милей предупредил, что без бюджетной корректировки страна столкнется с гиперинфляцией, в результате которой обеднеют 95% населения. Чтобы сбалансировать бюджет Аргентины в следующем году, он пообещал экономическую шоковую терапию.

● Венгрия и Кипр оказались лидерами среди стран, которые россияне чаще всего рассматривали в январе-октябре 2023 года для покупки недвижимости, следует из презентации консалтинговой компании NF Group (до прошлого года в россии работала под брендом Knight Frank), с которой ознакомился РБК. Рейтинг формировался на основе запросов клиентов NF Group, уточнил РБК представитель агентства. На протяжении десяти месяцев 2022 года покупкой недвижимости чаще всего интересовались в Турции и ОАЭ.

● Экспорт российской нефти упал рекордно за 4 месяца после санкций против «теневого флота» путина.

● Новый президент Аргентины Хавьер Милей: «Я хожу в синагогу. Я прислушиваюсь к своему раввину. Я изучаю Тору. Я почти что еврей. Первая страна куда я полечу как президент — Израиль. Я перенесу посольство Аргентины из Тель-Авива в Иерусалим, потому-что у меня есть яйца»

● "Майбутнє, за яке боровся Майдан, нарешті почалося": Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Україну з річницею Революції Гідності "Десять років гідності. Гордості. Прагнення до свободи. Холодні зимові ночі Євромайдану назавжди змінили Європу. Сьогодні це зрозуміліше, ніж будь-коли. Майбутнє України – в Європейському Союзі".

● 85% финнов увидели в россии военную угрозу. Более 90% заявили, что считают россию нестабильной и непредсказуемой, и почти столько же считают ее экспансионистской державой (89%). Более 60% заявили, что считают простых россиян соучастниками агрессивной войны, потому что они не выступили против нее (опрос финского бизнес- и политического форума Eva).

● У Бундестазі закликали Пісторіуса вплинути на Шольца щодо передачі Україні Taurus.

● Латвия передаст Украине очередную партию автомобилей, конфискованную у пьяных водителей.

● Митрополита Владимира объявили персоной нон грата в Украине. Митрополит всея Молдовы Владимир объявлен персоной нон грата украинскими властями, поскольку является членом Синода Русской православной церкви, поддерживающей вторжение россии в Украину.

● ЕС к весне достигнет объема производства артснарядов в 1 млн штук в год. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает корреспондентка DW из Брюсселя. Чтобы Европейский союз смог выполнить свои обязательства перед Киевом по отправке ему миллиона боеприпасов к марту 2024 года, поставки Украине нужно сделать приоритетом, подчеркнул Бретон.

● Финляндия впервые возглавила военно-морские учения НАТО в Балтийском море.

● Захід повільно передає Україні зброю, росія встигла підготуватися до контрнаступу, - президент Чехії Павел.

● Совокупный долг российских регионов вырос с начала 2023 года на 364 млрд рублей и достиг 3,153 трлн рублей. По сравнению с ноябрем 2022 года долги регионов выросли на 421 млрд рублей. Самый большой госдолг у Московской области — 320 млрд рублей. Госдолг Москвы составляет 264 млрд, Татарстана — 116 млрд, Нижегородской области — 138 млрд, Свердловской области — 113,5 млрд рублей.

● Мухаммад — самое популярное имя для новорождённых в Люберцах в 2023 году по данным ЗАГСа. На втором месте — Анастасия, на третьем — Артём, на четвёртом — Фатима, а на пятом — Бибисоро. В Люберцах назвали «фейком и хакерской атакой» публикацию самых популярных имён городского округа.

● Болгария закрыла нефтяную лазейку, которая позволяла рф заработать 1 млрд евро.

● Энергоблок №5 Запорожской АЭС переведен в режим "холодный останов", в режиме "горячий останов" остается только энергоблок №4

● У Харкові проїзд у метро та комунальному транспорті залишать безплатним. Таке рішення ухвалили під час позачергової сесії міськради. У харківському метро та наземному комунальному транспорті не повертатимуть плату за проїзд у 2024 році. На це передбачили майже 1,2 млрд грн.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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