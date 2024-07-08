Новини з іншого світу

● Языковые барьеры всё — для Android вышло приложение RTranslator. Работает просто: подключаем два телефона в приложении и общаемся через наушники — RTranslator бесплатно сделает перевод диалога на нужный язык.

● BYD приближается к строительству огромного завода по производству электромобилей стоимостью 1 млрд долларов в Турции. Новый завод BYD может помочь компании преодолеть потенциальное влияние новых тарифов ЕС на китайский импорт электромобилей. Согласно исследованию Rhodium Group , BYD зарабатывает около 14 300 евро (15 360 долларов США) на каждой модели Seal U, проданной в ЕС. В Китае компания зарабатывает около 1300 евро (1400 долларов США).

● RX1, первый проект Red Rabbit Robotics, представляет собой робота размером с человека, который может перемещать предметы. Им можно управлять удаленно через подключение к компьютеру с помощью машинного обучения или гарнитуры VR. В проекте используются напечатанные на 3D-принтере и коммерчески доступные компоненты. В ближайшие недели будут выпущены дополнительные планы сборки, программное обеспечение и инструкции.

● Freepik представили новую функцию, которая позволяет дорисовывать изображения с помощью искусственного интеллекта.

- Перейдите на веб-сайт Freepik Pikaso и найдите функцию «Развернуть»;

- Загрузите изображение, нажав «Загрузить»;

- Выберите желаемое соотношение сторон из опций на левой боковой панели и добавьте подсказку, описывающую, что вы хотите в расширенных областях;

- Нажмите «Развернуть», просмотрите результаты, сгенерированные искусственным интеллектом, и выберите понравившиеся.

● Рональд Уэйн был третьим основателем Apple вместе с Джобсом и Возняком и владел 10% компании. В 1976 году Рональд Уэйн продал свою долю в Apple за $800 из-за финансовых проблем. На сегодня с учетом капитализации $3,47 трлн она составляет $347 млрд.

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● Беспилотный роботакси Waymo остановил полицейский после того, как он совершил выезд на встречную полосу движения. Роботакси опустил окно, когда подошла полиция, несмотря на отсутствие водителя, и соединил офицера с представителем службы поддержки Waymo. Waymo подтвердила инцидент, сославшись на «непоследовательно установленные временные строительные знаки» в качестве причины нарушения правил.

● Крупнейшая солнечная электростанция Европы заработала в ФРГ. Энергетический парк Witznitz в Саксонии близ Лейпцига состоит из 1,1 млн фотоэлектрических панелей, которые дают 650 мегаватт электричества.

Зібрав: https://www.facebook.com/annopolsky

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