● На встрече в Париже Джо Байден извинился перед Владимиром Зеленским за многомесячную паузу в поставках оружия для Киева. "Эта проблема решена. Я заверяю вас, что Соединенные Штаты будут стоять на вашей стороне. Вашингтон уже предоставил Киеву военную помощь на 51 млрд долларов.

● Генсек ООН Гутерреш не поедет на «Глобальный саммит мира» в Швейцарию. «Он не поедет, и я думаю, мы сказали, что ООН будет представлена на соответствующем уровне» - отметил представитель генсека. Он также добавил, что все стороны, которые занимаются организацией саммита, были проинформированы об этом.

● Еврокомиссия: Молдова и Украина выполнили все условия готовы к началу переговоров о вступлении в ЕС.

● Франция выделит 650 млн евро Украине на развитие страны и поддержку критической инфраструктуры.

● Владимир Зеленский 11 июня впервые выступит в немецком бундестаге.

● Україна та Туреччина домовилися про співпрацю у сфері реабілітації військових.

● российский империализм, а вернее неонацизм, должен быть побежден в Украине. В Европе не будет мира и безопасности пока путин окончательно не проиграет в Украине — Майкл Макфол, экс-посол США в рф.

● «Росатом» теряет европейский рынок топлива для АЭС из-за войны.

● Румыния закупает 54 самоходные гаубицы K9 южнокорейского производства на сумму 1 миллиард долларов США. Черноморский регион перестал быть безопасным и спокойным, а оккупация Крыма опасно приблизила русских террористов к Юго-Восточному флангу НАТО.

● Amazon могла предоставлять российским силовикам доступ к системе распознавания лиц, утверждает экс-сотрудник компании. Бывший сотрудник Amazon Чарльз Форрест заявил о нарушении компанией санкционных ограничений в отношении россии, пишет Financial Times. Он утверждает, что компания продолжила поставлять систему распознавания лиц российским силовикам после вторжения в Украину в 2022 году. По словам Фореста, контракт на использование Amazon Rekognition еще в 2020 году заключила «подставная» фирма из Нидерландов, связанная с российской VisionLabs.

● Немецкий автодилер продавал Mercedes и Porsche в россию в обход санкций. Под подозрение попал один из автосалонов города Бохум в Германии. Прокуратура и таможня проводят расследование против его руководителя. Тот продал оркам в россию автомобили на общую сумму 5 млн евро.

● FIDE лишила Федерацию шахмат россии членства в организации. Решение принято комиссией по этике FIDE и связано с тем, что Федерация шахмат россии включила в свой состав региональные федерации "ДНР"

● Нидерланды выделяют €400 млн за совместную закупку CV90 для Украины. Ранее к этой инициативе присоединись Швеция и Дания. Также выделены $54 млн на расширение мощностей производства БПЛА.

● США пока не будут приводить в боевую готовность свои ядерные силы.

● Германия рассматривает возможность отправки еще одной батареи Patriot в Украину, - Bloomberg.

● Макрон: В ближайшие дни будет завершено формирование коалиции для отправки военных инструкторов в Украину.

● Крупнейшая франко-немецкая оружейная группа KNDS объявила о создании дочернего предприятия в Украине

● KNDS является производителем танков Leopard, артиллерийских систем, САУ CAESAR, которые Франция передавала ВСУ, боеприпасов и многого другого.

● россия перебила трансляцию на детском телеканале Walt Disney в Европе сценами войны.

● В ЮАР партию бывшего президента и друга путина обвинили в получении денег от россии.

● В Минюсте рф объяснили запрет ЛГБТ угрозой распространения «гей-национализма» в россии.

● Глава российского посольства попросил минские власти прибрать из публичного пространства таблички и вывески на белорусском языке: "Раздражает российских туристов".

● В правительстве рф заявили о нехватке 160 тысяч работников для производства оружия.

● Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва назвал путина братом.

Зібрав: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»