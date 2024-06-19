● Интересный сигнал из Швейцарии: после конференции в Бюргенштоке Национальный совет обсудит законопроект, который разрешит третьим странам передачу вооружения швейцарского производства (или вооружения со швейцарскими компонентами) Украине. В случае принятия закона Киев может рассчитывать на дополнительные поставки из Германии, Испании и Дании.

● США скоро объявят о планах продажи Израилю 50 истребителей F-15 и другого оружия на $18 млрд, — The Washington Post.

● Европейская комиссия распорядилась создать Ревизионный совет Ukraine Facility - орган контроля за финансированием ЕС, выделяемым в рамках этого механизма для предотвращения мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и нарушений. Ревизионный совет Ukraine Facility, как отмечается в решении, оценивает системы, которые Украина имеет для предотвращения, устранения, уведомления и эффективного рассмотрения, расследования и судебного преследования возможных случаев мошенничества, коррупции, конфликта интересов и любых других нарушений в отношении любых расходов.

● Столтенберг: "Украина станет членом НАТО, когда мы будем иметь консенсус. Большинства голосов недостаточно, мы должны принимать решения единогласно… в положенное время Украина станет членом НАТО но для этого требуется полностью завершить конфликт, а не поставить на паузу".

● Италия может передать Украине ракеты Storm Shadow.

● Генсек НАТО пригрозил Китаю экономическими последствиями за военную поддержку россии

● Rheinmetall представив танк KF51-U. Німецька компанія Rheinmetall представила прототип танку KF51-U з повністю безпілотною баштою та новим комплексом озброєння.

● ST Engineering отримала контракт на виготовлення 155-мм снарядів неназваній країні з Європи. В угоду також увійшли 40-мм боєприпаси для гранатометів.

● Армения договорилась о закупке военной техники у Франции.

● Турция предупредила москву о готовящемся втором теракте после атаки на «Крокус Сити Холл», — турецкая газета Hürriyet. Группа боевиков, связанных с террористической организацией «Вилаят Хорасан», планировала нападение на торговый центр в момент наибольшего скопления людей.

● путин поблагодарил Северную Корею за помощь в войне против Украины после предоставления почти 5 млн снарядов.

● В правительстве предложили построить в россии «патриотический социализм» вместо рыночной экономики.

● Расходы на обслуживание госдолга россии в I кв 2024 г. увеличились на 43% г/г, достигнув 519 млрд руб - Известия.

● В Минобороны россии заявили о расстройстве психики у 20% вернувшихся с войны в Украине.

● Импортные вина в россии станут недоступной роскошью. Высокие пошлины приведут к сильному росту цен и снижению объёма поставок не меньше, чем на 15% к концу года, прогнозируют эксперты Forbes. При этом у российских производителей нет ресурса заменить импорт, поэтому вина будет меньше, оно будет дороже, а часть потребителей перейдут на водку и коктейли.

● Авиазавод, который должен начать выпуск Ту-214, пожаловался на отсутствие станков и кадров. В апреле Казанский авиационный завод имени Горбунова (КАЗ) выполнил месячный план по программе производства пассажирских самолетов Ту-214 всего на 40%, следует из корпоративного издания авиазавода. Сейчас результат не очень удовлетворителен. Причины понятны: неритмичность проведения закупок, практически полное отсутствие межотраслевой кооперации — все делаем сами. Не хватает ни станков, ни людей, — посетовал управляющий директор «Туполева» Константин Тимофеев.

● Минфин США сообщил, что уведомил россию о приостановке соглашения об избежании двойного налогообложения от 1992 года. Теперь резидентам россии придется платить налоги и в россии и в США полностью.

● Индия решила закупать американские БМП вместо российских.

● Індійським військовим передали першу партію основних бойових танків Т-90 Mark III. Танки збираються в Індії з індійських та російських комплектуючих.

● Главный муфтий Саудовской Аравии Абдулазиз Али Шейх сообщил, что мужья имеют право есть своих жен в случае голода. «Если мужчина будет голоден - он может отрезать кусок тела своей жены и съесть его». «Женщина должна отнестись к этому решению с преданностью и смирением».

● россияне стали сильнее верить официальной пропаганде. Согласно опросу «Russian Field», официальным источникам информации фашистов из кремля верит рекордное с начала войны количество респондентов.

● Комитет Госдумы по бюджету одобрил увеличение бюджетного дефицита до 2,12 триллиона рублей. Дефицит планируется частично покрыть за счет средств Фонда национального благосостояния: для этого из фонда возьмут 1,3 триллиона рублей.

● Дуда: Если путин хочет, чтобы русские солдаты массово гибли в Украине, надо сделать всё, чтобы это желание пана путина исполнилось.

Зібрав: https://www.facebook.com/annopolsky

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