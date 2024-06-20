● Девятый пакет вооружения Украине, который Италия передаст до конца месяца, будет содержать систему SAMP-T и партию ракет большой дальности Storm Shadow – Il Fatto.

● Украина получит ещё 18 САУ RCH 155, – пресс.служба KNDS.

● В феврале 2024, правительство Германии оплатило производство 36 таких САУ, кто оплатил ещё 18 – неизвестно. Всего до 2027 года будет поставлено 54 САУ RCH 155.

● Столтенберг: "Китай раздувает крупнейший со времен Второй мировой войны военный конфликт в Европе, в то же время он пытается поддерживать хорошие отношения с Европой... Пекин не может иметь и то, и другое".

● Politico: партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен, накануне парламентских выборов удалила со своего сайта раздел с предложениями по углублению связей с россией удалены разделы, в которых предлагалось углубить дипломатические связи с россией, остановить проекты сотрудничества с Германией и выйти из объединенного военного командования НАТО.

● Гиперзвуковая ракета ВМС США даст эсминцам класса Zumwalt новые возможности. Эсминец класса Zumwalt - один из самых узнаваемых и впечатляющих боевых кораблей на плаву. Добавление гиперзвуковой ракеты Conventional Prompt Strike (CPS) придаст ему непревзойденную огневую мощь.

● Гелікоптери Airbus H215M ВМС Румунії озброять новітніми протикорабельними ракетами Marte ER.

● Согласно исследованию мировых атомных арсеналов, Китай увеличивает запас ядерных боеголовок быстрее, чем любая другая страна, — The Times. В начале прошлого года в Китае было 410 ядерных боеголовок, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира, за 12 месяцев их количество выросло до 500.

Этот арсенал все еще уступает запасам США, у которых более 3700 ядерных боеголовок, и рф, у которой более 4300. «повышенной боевой готовности», говорится в докладе. Китай также быстро наращивает поставки межконтинентальных баллистических ракет, которые, будучи оснащенными ядерной боеголовкой, со времен холодной войны считаются предпочтительным оружием для глобального ядерного конфликта. Однако Китай не единственная держава, модернизирующая ядерный арсенал. Запасы Северной Кореи достигли 50 боеголовок, говорится в докладе. Даже такие страны, как Великобритания и Франция, которые не увеличивали запасы, пересматривают или, по крайней мере, модернизируют свои системы.

Но Китай, возможно, впервые активно развертывает ядерные боеголовки на ракетах, находящихся в состоянии

● Руководство Латвийского национального театра отказалось ставить спектакль "Записки сумасшедшего" режиссера Дмитрия Крымова на русском языке и ввело мораторий на русскоязычные постановки до окончания войны в Украине.

● Турецька компанія Aselsan інтегрувала зенітний артилерійський комплекс Korkut на шасі колісної бойової машини ARMA-II.

● Вместе с Северной Кореей мы преодолеем санкции США — путин.

● Зарплаты строителей в Узбекистане догоняют российские. Число рабочих из Узбекистана в россии продолжит сокращаться в силу того, что страна переживает бурное развитие строительной области, и кое-где зарплаты уже догоняют российские, сказал глава отдела агентства по внешней трудовой миграции Алишер Рузиев.

● путин заявил, что большинство россиян зарабатывают по 200 тысяч рублей в месяц.

● Экономике россии предрекли дефицит 3,6 миллионов квалифицированных рабочих до 2035 года.

● Более 10 тысяч военных обвинили в отказе от службы с начала войны.

● російські військові бази біля кордону з Фінляндією майже пусті. Джерело видання Yle в розвідці каже, що 80% техніки та живої сили перекинули на війну проти України. рф обіцяла наростити військову присутність біля кордонів після вступу Фінляндії в НАТО, проте всі бази в регіоні більш порожні, аніж рік тому. Yle опублікувало супутникові знімки для порівняння.

Зібрав: https://www.facebook.com/annopolsky

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