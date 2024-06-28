● ПАРЄ прийняла резолюцію, що визнала стирання української культурної ідентичності інструментом війни росії проти України та елементом політики геноциду.

● Польша, Литва, Латвия и Эстония обратились к Евросоюзу с просьбой выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 млрд евро.

● Польша начала готовить граждан к войне с россией.

● Армения готовится установить дипотношения с Турцией.

● Литва планує вийти з Конвенції про заборону касетних боєприпасів. Рішення може бути ухвалене вже найближчим часом, заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

● Lockheed Martin подтверждает решение о начале производства ракет GMLRS-ER с увеличенной дальностью поражения. В бюджете армии США на 2024 финансовый год было заложено 120 ракет ER-GMLRS, но на самом деле контракт предусматривает производство до 240 ER-GMLRS. На 2025 финансовый год запланировано 510 GMLRS-ER.

● Си Цзиньпин заявил, что страна сталкивается с рядом недостатков в своем стремлении стать мировой технологической державой, признав, что ее инновации «относительно слабы», а ее ученые перегружены.

● ПАСЕ приняла резолюцию о создании спецтрибунала для путина и российского командования за военные преступления.

● Німеччина замовляє британські авіаційні ракети Brimstone 3. Загалом, бюджетний комітет схвалив виділення коштів на закупівлі 3266 ракет Brimstone 3, які будуть інтегровані на німецькі літаки Typhoon.

● Цены на природный газ в Техасе опустились до отрицательной отметки даже на фоне предупреждения о сильной жаре в некоторых районах штата, сообщает Reuters. Избыточное предложение объясняется ремонтом газопровода Permian Highway.

● Американское космическое агентство NASA выбрало компанию SpaceX для строительства корабля, который должен будет вывести с орбиты Международную космическую станцию (МКС) и обеспечить ее безопасное уничтожение в 2030 г., когда закончится срок ее службы. К этому времени уникальный космический центр научно-технических исследований просуществует более 40 лет.

● Финляндия объявила о полном отказе от российского газа - на 6 месяцев раньше срока. Применяет 14-й пакет европейских санкций в качестве форс-мажора.

● В Боливии задержали попытавшегося захватить власть в стране генерала.

● В Германии прошли обыски у автодилеров из-за подозрений в поставках в рф десятков люксовых автомобилей на общую сумму в миллионы евро

● Бастрыкин заявил об отправке 10 тысяч мигрантов на войну в Украину.

● путин заявил о передаче 40 новых кораблей флоту после потери более 20 судов от ударов ВСУ.

● Глава МВД рф Владимир Колокольцев прилетел в Нью-Йорк для участия в саммите руководителей органов полиции государств-членов ООН. Министр находится под американскими санкциями, запрещающими въезд в страну.

● В Госдуме предложили ввести налог на бездетность. По словам депутата Евгения Фёдорова, если страна хочет повысить демографию, то деньги нужно забрать у бездетных и отдать их семьям с детьми. Он назвал меру формой общественных алиментов

● Пломбииир! Еда в россии снова подорожала. С 18 по 24 июня выросли цены на картошку (7,6%), огурцы (3,2%) и яблоки (1,8%). Недельная инфляция ускорилась до 0,22% и достигла 8,61% в годовом выражении, на прошлой неделе показатель инфляции тоже рос.

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